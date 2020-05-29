Bakan Ersoy ile Vali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Ersoy ile Vali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Camii Haziresinde bulunan Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:55 Kaynak: AA
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