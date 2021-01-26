Bakan Ersoy, imzayı atıp "El konulacak" dedi

Türkiye ile ABD arasında, Türkiye'ye ait arkeolojik ve etnolojik eserlerin kaçakçılığının önlenmesi ve kültürel mirasın korunması için işbirliği anlaşması imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizden yasadışı yollarla çıkarılarak ABD'ye götürülen eserlere el konulacak ve Türkiye'ye iadesi sağlanacaktır" dedi.

Türkiye'nin kültürel mirasının korunmasını amaçlayan iş birliği protokolünü düzenleyen mutabakat zaptı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield arasında imzalandı. Bakan Ersoy, Türkiye'nin kültürel eserler noktasında hem Türkiye tarihinde hem dünya tarihinde çok sayıda uygarlığın buluşma noktası olduğunu söyledi. Ersoy, "Türkiye'de bu çerçevede ortaya koyduğumuz politika nettir ve kültürel mirasın tahribata uğraması kabul edilemez. Bu anlaşma ile iki ülke arasında kıymetli bir işbirliğini tesis ediliyor" dedi.

"En büyük caydırıcılık"

Bakan Ersoy, mutabakat zabtının üç temel hususa dayandığını kaydederek "İki ülke arasında çok kıymetli bir işbirliğini tesis edilirken, getirdiği hukuki düzenlemeler açısından bir önleyici tedbir, sonuçları bakımından da eser iadesine zemin oluşturan büyük bir adımdır. Türkiye rakipsiz medeniyet mirası sebebiyle, kültür varlıklarına yönelik yasa dışı faaliyetlere karşı en yoğun mücadeleyi veren ülke olmuştur. Elbette ki bunlar sadece ülkemizin sorunu ve sorumluluğu değildir. Sonuç almak, hatta benzer olayların tamamen ortadan kalktığını görmek istiyorsak, uluslararası camianın birlikte, siyaset üstü bir yaklaşımla hareket etmesi şarttır. Mutabakat zaptımız bu açıdan da ciddi bir örnektir. Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ülkemizden yasadışı yollarla çıkarılarak ABD'ye götürülen eserlere el konulacak ve Türkiye'ye iadesi sağlanacaktır. ABD kolluk birimlerinin operasyonlarına da hukuki zemin teşkil edecek olan bu önemli belge aktif sonuçlar getirecektir. Özetle çok büyük maliyetlerle, yıllarca süren hukuk mücadeleleri çok kısa sürede ve düşük maliyetlerle sonuçlandırılabilecektir. Bu da elimizdeki en büyük caydırıcılıktır" diye konuştu.

"Kültürel diplomasi daha güçlü işleyecek"

Bakan Ersoy, söz konusu Mutabakat Zaptının alanındaki en geniş kapsamlı örneklerden biri olduğunu bildirerek, "1 milyon 200 bin yıl öncesinden başlayarak 1923 yılına kadar olan kültür varlıklarını, Kurtuluş Savaşı dönemine ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyaları içermektedir. Ayrıca bu anlaşma çerçevesinde karşılıklı sergiler, kültürel aktiviteler ve entelektüel etkileşimi sağlayacak her türlü ortak etkinliği de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah Türkiye ve Amerika arasında kültürel diplomasinin daha güçlü işlediğini göreceğiz" dedi.

Ersoy, yakın dönemdeki iade çalışmalarında ABD'nin ortaya koyduğu tavrın memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Bu olumlu yaklaşım ve karşılıklı iş birliği sayesinde Zeugma Mozaikleri, Lidya dönemine ait mezar stelleri ve son olarak 2020 Aralık ayında Kybele Heykeli ülkemize geri dönmüştür" dedi.

Bakan Ersoy, Kütahya Aizonai Antik Kenti'nde gerçekleştirilen bilimsel faaliyetler kapsamında bulunan 651 adet gümüş sikkenin Anadolu Medeniyetleri Müzesinde sergilenmeye başladığını bildirerek Büyüçelçi Satterfield'e bilgi verdi.