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Bakan Ersoy: "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii...
6 saat önce
Bakan Ersoy: "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak.
Bakan Ersoy: "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:24 Kaynak: AA
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