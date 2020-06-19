Bakan Ersoy: "İşletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanını hayata... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ile çok sayıda yabancı gazetecinin yer aldığı Antalya'da gerçekleştirilen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık onaylı işletme belgeli restoran ve kafeler için Ziraat Bankası ile iş birliğiyle hayata geçirilecek olan, 1 milyon liradan 20 milyon liraya kadar kredi imkanının 36 ay vadeli, yıllık yüzde 7,5 faizli ve 6 aya kadar ödemesiz olacağını bildirdi.