Bakan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'nda konuştu - Son Dakika
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Bakan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'nda konuştu

22.07.2022 21:59
Bakan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'nda konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'nda konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'nda konuştu.

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Kaynak: AA

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Mehmet Nuri Ersoy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'nda konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'nda konuştu - Son Dakika
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