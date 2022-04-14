Bakan Ersoy, İstanbul'da restore edilen türbelerde incelemede bulundu - Son Dakika
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Bakan Ersoy, İstanbul'da restore edilen türbelerde incelemede bulundu

14.04.2022 12:46
Bakan Ersoy, İstanbul'da restore edilen türbelerde incelemede bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore edilen II. Mahmud Türbesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restore edilen II. Mahmud Türbesi ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Restorasyon çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Ersoy'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti.

"Ecdada Vefa, Sanatı İhya" projesisi kapsamında 124 türbenin ihyası için çalışmalar yapıldığını belirten Ersoy, "Bu 124 türbenin 15 tanesi padişah türbesi, 28 tanesi hanedan türbesi, 60'ı sadrazam ve paşaların olduğu türbe ve 21 de önemli dini şahsiyetin türbesi var." dedi.

Mehmet Nuri Ersoy, şu ana kadar 45 türbeyle ilgili çalışmanın başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan sonuna kadar inşallah bu sayıyı 60'a çıkarıyoruz. Yıl sonuna kadar da aşamalı olarak 124'ün tamamını bu kapsamda kısmi ve kapsamlı onarım şeklinde onarıma almış olacağız. Tarihimize bakıldığında bu kadar geniş kapsamlı, bu kadar fazla türbeye, aynı anda yapılan ilk çalışma olacak. Ama biz hızlı bir şekilde bu sene sonuna kadar bu çalışmaları başlatıp, tamamlayacağız. Hem ecdadımızın hatırasını korumuş, gelecek nesillere aktarmış olacağız hem de İstanbul ve İslamiyet için önemli değerleri de kazandırmış olacağız."

Bakan Ersoy ve beraberindekiler, ardından, açılışı yapılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yanındaki Fatih Medresesi'ne geçerek incelemelerde bulundu.

Restorasyon çalışmaları hakkında

Türbe sebil, odalar, çeşme ve hazireden oluşan bir yapı manzumesi içinde düzenlenen II. Mahmud Türbesi'nde, Sultan II. Mahmud'un yanı sıra Sultan Abdülaziz, Sultan II. Abdülhamid, Bezmialem Valide Sultan, Esma Sultan, Atiye Sultan, Hatice Sultan, Saliha Naciye Hanım Sultan, Dürrünev Kadın Sultan, Yusuf İzzeddin Efendi, Rebia Eyüb Hanım ve haneden ailesine mensup kişiler medfun bulunuyor.

Nev-i Fidan Kadın Türbesi içinde, II. Mahmud'un hanımı Nevi Fidan Kadın, Emine Sultan ve Mehmed Selim Efendi'nin, hazire alanında ise Osman Ertuğrul Osmanoğlu, Ziya Gökalp, Abdülhak Molla, Hattat Abdülfettah Efendi, Çapanzade Agah Efendi, Viyana sefiri Sadullah Paşa, Kapdan İbrahim Paşa, Tarihçi Ata Bey'in de arasında bulunduğu yaklaşık 140 kabir yer alıyor.

Türbelerde gerçekleştirilen restorasyon uygulamaları kapsamında bezemeli ve alçı yüzeylerde, çatlakların bulunduğu bölgelerde, türbe içinde bulunan ahşap iç kepenk ve doğramalarda çeşitli çalışmalar yapılacak.

Şebekelerde bulunan kir ve korozyonlu yüzeylerin temizleneceği, hazire alanındaki mezar taşlarının yüzeylerinin kaba temizliğinin yapılacağı çalışmalar kapsamında ayrıca hazire alanı ve türbenin önünde yer alan avlu içerisinde "Sanat İhya Atölyesi" kurulacak.

Bakan Ersoy, İstanbul'da restore edilen türbelerde incelemede bulundu
Bakan Ersoy, İstanbul'da restore edilen türbelerde incelemede bulundu
Bakan Ersoy, İstanbul'da restore edilen türbelerde incelemede bulundu
Bakan Ersoy, İstanbul'da restore edilen türbelerde incelemede bulundu

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BAKAN ERSOY 124 TÜRBENİN, İHYASI ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ BAKAN ERSOY 124 TÜRBENİN, İHYASI ÇALIŞMASINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, İstanbul'da restore edilen türbelerde incelemede bulundu - Son Dakika


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