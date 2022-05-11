BAKAN ERSOY İSTANBUL ULUSLARARASI MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR - Son Dakika
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BAKAN ERSOY İSTANBUL ULUSLARARASI MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

11.05.2022 20:12

BEYOĞLU'ndaki Tersane İstanbul'da kurulan ve ağırlıklı olarak Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerini buluşturan Contemporary Istanbul (CI) Bloom'u bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gezdi.

BEYOĞLU'ndaki Tersane İstanbul'da kurulan ve ağırlıklı olarak Türkiye'deki çağdaş sanat galerilerini buluşturan Contemporary Istanbul (CI) Bloom'u bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gezdi. Burada konuşan Bakan Ersoy, İstanbul artık uluslararası marka olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor dedi.

Dünyanın önde gelen galeri, sanatçı, kurum ve kuruluşlarını sanatseverlerle bir araya getirmeyi hedefleyen Contemporary Istanbul, Beyoğlu Tersane İstanbul'da CI Bloom adı altında yeni bir fuar düzenledi. Fuar dün başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bugün fuarı gezdi. Bakan Ersoy, burada eserleri inceledi. Gazetecilere de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Contemporary Istanbul başarılı oldu ve ikinciye ihtiyaç duyuldu. İkinci bir serginin daha yapılabilmesi için demek ki gerekli bir ilgi oluştu İstanbul'da. İnşallah üçüncü dördüncüye de yol açar diye düşünüyoruz. Bu biraz daha küçük kapsamlı ve ağırlıklı olarak Türk sanatçıları ve genç kuşak sanatçıları kapsayan bir çalışma burada. Aynı zamanda buraya katılan galerilerimiz, genç galerilerimiz var. İstanbul açısından sevindirici ifadelerini kullandı.

TÜM BU ETKİNLİKLER BİRLEŞTİRİCİ ROL OYNUYOR

Bakan Ersoy, İstanbul artık uluslararası marka olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. Gastronomisiyle, sanatıyla, kültürüyle? Beyoğlu Kültür Yolu Festivali de 28 Mayıs'ta başlayacak. Öncesinde tüm Türkiye genelinde Türk Mutfağı Haftamız başlayacak. Bütün bu etkinlikler hem turizme hem turiste hem ziyarete ikisi birleştirici rol oynuyor. İyi bir kazanım şeklinde İstanbul'un markalaşması açısından faydalı sonuçlar doğuruyor. Şuan ziyaret ettiğimiz CI Bloom da zaten bunun en iyi göstergesi inşallah bu tarz aktiviteler pandemi sonrası daha da hızlı şekilde gelişerek İstanbul'u ve Türkiye cemiyet hayatına ve kültür sanat hayatına kazandırılacak diye düşünüyorum diye konuştu.

BAKAN ERSOY İSTANBUL ULUSLARARASI MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR
BAKAN ERSOY İSTANBUL ULUSLARARASI MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR
BAKAN ERSOY İSTANBUL ULUSLARARASI MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR
BAKAN ERSOY İSTANBUL ULUSLARARASI MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

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Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul, Türkiye, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ERSOY İSTANBUL ULUSLARARASI MARKA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR - Son Dakika


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