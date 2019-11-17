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Bakan Ersoy, İstanbul'un tarihi mekanlarını gezdi
6 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un kültürel ve tarihi dokusu zengin mekanlarında incelemelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:44 Kaynak: AA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un kültürel ve tarihi dokusu zengin mekanlarında incelemelerde bulundu.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Bakan Ersoy, İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliği ile en çok turistin ziyaret ettiği mekanlardan Galata, Karaköy ve İstiklal'de Bakanlığın restorasyon yaptığı tarihi yerleri gezdi.
Bakanlığın rutin programı dışındaki geziye spor kıyafetleriyle katılan Ersoy, Galata Kulesi'nin seyir terasından İstanbul'u inceledi.
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