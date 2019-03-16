Bakan Ersoy: İsteğimiz, Unesco Dünya Miras Listesi'ne Daha Fazla Eser Girmesi (2)

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GEMLİK'TEKİ PROJELERİ İNCELEDİKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa programı kapsamında Gemlik ilçesini ziyaret etti.

GEMLİK'TEKİ PROJELERİ İNCELEDİ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa programı kapsamında Gemlik ilçesini ziyaret etti. Burada vatandaşlarla görüşüp, esnafı gezen Bakan Ersoy, simitçiden danışmanına alırdığı 30 simiti de sahildeki vatandaşlara ikram etti.



Marina Sahil projesinin taslağını inceleyen Bakan Ersoy, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Berkay Bulut'tan son durum hakkında bilgi alarak destek sözü verdi. Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, "Bursa'nın ilçelerini geziyoruz. Şu anda başkanımla birlikteyiz, onun projelerini dinledik. Projeleri gözden geçirdik. Özellikle sahil bandını nasıl turizme açacaklarıyla ilgili projelerini gözden geçirdik. Ağırlıklı olarak yerli turiste açılacak projeler bunlar. Ama hem şehri rahatlatacak hem de çevre ilçelerin ihtiyacını karşılayacak çok güzel projeler olmuş. Biz de gereken desteği vereceğiz. İnşallah projeler reelize oldukça hem öncesinde hem sonrasında hem fikirlerimizi vereceğiz hem desteklerimizi vereceğiz. Çok güzel rutüşlar ve uygulamalarla hayata geçebilecek projeler. Nisan itibariyle Ankara'da tekrar gözden geçireceğiz. Marinaya uygun kolay pratik bir proje gerçekleştirmişler. Bu bölgeyi rahatlatacak projeler. Kolay yapılabilir projeler olmuş. Başkanımızı tebrik ediyorum" dedi.



Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),





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