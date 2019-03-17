Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: İsteğimiz, Unesco Dünya Miras Listesi'ne Daha Fazla Eser Girmesi (3)

Bakan Ersoy: İsteğimiz, Unesco Dünya Miras Listesi'ne Daha Fazla Eser Girmesi (3)

47 dakika önce

'İZNİK'İN PROJELERİNE KONSANTRE OLACAĞIZ'Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, turizm acenteleri temsilcileriyle istişare toplantısında buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Rumeli Turizm Zirvesi'ne katıldı.

Bakan Ersoy: İsteğimiz, Unesco Dünya Miras Listesi'ne Daha Fazla Eser Girmesi (3), System.String[]
'İZNİK'İN PROJELERİNE KONSANTRE OLACAĞIZ'

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, turizm acenteleri temsilcileriyle istişare toplantısında buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki Rumeli Turizm Zirvesi'ne katıldı. Programa katılan yabancı misafirlerin olması dolayısıyla konuşmasını İngilizce yapan Ersoy, Bursa'nın turizm projelerinin güzel olduğunu belirtti. Bursa'nın turizmiyle ilgili projeleri incelediğini ve yatırım yapılması kararı aldıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Biz, aynı zamanda İznik'in çok özel bir yer olduğunu biliyoruz. Bursa'nın çok iyi bir turizm potansiyeli söz konusu. Tüm bu projelere konsantre olacağız. Sizi burada görmekten dolayı da ayrıca çok mutluyuz" dedi.

'BURSA'YA KAYAK YAPMAK İÇİN DE GELİN'

Bakanlık olarak yabancı ülkelerin, hem bakanlıkları hem de firmalarıyla iş birliği içinde olmak istediklerini belirten Bakan Ersoy, "Eğer iş birliği projeleriniz, tanıtımlarınız, organizasyonlarınız varsa Bakanlığımızla temasa geçmekte lütfen tereddüt etmeyin. Yeni pazarlara yönelik çok sayıda programımız var. Bu tür programları kullanıyoruz ve aynı zamanda sponsor oluyoruz. Bursa'yı mutlaka kış mevsiminde ziyaret etmelisiniz. Uludağ Türkiye'nin en iyi turizm merkezlerinden biridir. Bursa'ya sadece tarihi yerleri ve mimari güzellikleri görmek için gelmeyin. Bilhassa Uludağ'daki kayak merkezi, Türkiye'nin en iyilerinden biridir. Tekrar ülkemize hoş geldiniz diyor ve sizleri Bursa'ya yeniden bekliyoruz. Tabii ki sadece Bursa'da değil Türkiye'nin dört bir yanında sizleri ağırlamak isteriz" deyi konuştu.

Muammer İRTEM/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:15 Kaynak: DHA

Bursa, Politika
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