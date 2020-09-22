Bakan Ersoy: "Kamu diplomasisindeki gücümüz diasporamızın etkinliği ile de paralellik gösteriyor" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görüntüsü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında düzenlenen "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Programı"na katıldı. (1)