Bakan Ersoy: "Kamu diplomasisindeki gücümüz diasporamızın etkinliği ile de paralellik gösteriyor" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un salona gelişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un görüntüsü
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kürsüye çıkışı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında düzenlenen "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi Kapanış Programı"na katıldı. (1)
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 12:27 - Kaynak: AA
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