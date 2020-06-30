Bakan Ersoy, "Kamyon Tiyatrosu"nu Ankara'dan uğurladı - Son Dakika

Bakan Ersoy, "Kamyon Tiyatrosu"nu Ankara'dan uğurladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " 'Kamyon Tiyatrosu'nu, ilk turne durağı olan Erzincan'a bugün uğurluyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " 'Kamyon Tiyatrosu'nu, ilk turne durağı olan Erzincan'a bugün uğurluyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon tiyatrolarımız ağırlıklı olarak çocuk oyunlarını içeren performanslarını sergileyecekler." ifadesini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ve Anadolu'ya uğurlanacak kültür, sanat ve tarih tırlarının tanıtımı Ankara CerModern'de yapıldı.

Bakan Ersoy, "Gezgin Kültür Festivali" adı verilen proje kapsamında, Bakanlığın Genel Müdürlüklerince yürütülen proje çerçevesinde kültür ve sanat faaliyetlerinin vatandaşın ayağına götürülmesini amaçlayan projenin hayata geçtiğini söyledi.

Ersoy, "İlk etapta 'Kamyon Tiyatrosu'nu ilk turne durağı olan Erzincan'a uğurluyoruz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye çıkacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon tiyatrolarımız ağırlıklı olarak çocuk oyunlarını içeren performanslarını sergileyecekler." ifadesini kullandı.

Geçen sene başlatılan "Gezen Sinema Tırı"nın da sineması olmayan illere ve ilçelere, sinemayı çocukların ayağına götürmek amacıyla çalışmaya devam edeceğini belirten Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer bir kültür tırımız da 'Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı'. Üzerinden 100 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele ruhu hala içimizde. Amacımız gelecek nesillere, çocuklarımıza bu ruhu en iyi şekilde hissedebilecekleri bir ortamda onlar gelemeseler de o bölgeye, biz onların ayağına götürerek bu duyguları hissettirmek. Çanakkale Savaşları Mobil Tırımız da bugün itibarıyla Türkiye'yi dolaşmaya başlıyor. Hedefimiz 81 ilimizde 100 bin aktif temas sağlamak."

Bakanlığa bağlı 100 bin 860 kütüphane olduğu bilgisini paylaşan Ersoy, ilinde ve ilçesinde kütüphane olmayan yerlere kütüphane götürmek için "Gezici Kütüphane"yi hayata geçirdiklerini, bugün itibarıyla 4 tane daha "Mobil Kütüphane Aracı"nı hizmete aldıklarını söyledi.

Ersoy, " 'Mobil Kütüphanemiz' Kocaeli, Amasya, Şırnak ve Batman'a giderek, başta çocuklar olmak üzere halkımızla buluşacaklar. Önemli olan kültür ve sanatı, etkinlikleri her ortamda halkımıza ulaştırabilmek. Bu bağlamda Gezgin Kültür Festivali çok doğru bir konsept oldu. Biz zaman içinde bu festivalin içeriğini daha da geliştirerek, birçok aktivitemizi de bu festivalin içine katarak halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Ersoy, konuşmalarının ardından Kamyon Tiyatrosu'nda sahnelenen "Papağan Kaçtı" isimli çocuk oyununu izledi ve Kültür Tırlarını inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Programa, Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan Yavuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve çok sayıda ilgili katıldı.

Kamyon Tiyatrosu yola çıktı

Devlet Tiyatrosunca bugün yola çıkan Kamyon Tiyatrosu, 1 Temmuz'da Erzincan'da Trabzon Devlet Tiyatrosunca sahnelenecek "Oz Büyücüsü" oyunuyla ardından belirlenen il ve ilçelerde 11 Temmuz'a kadar çocuklarla buluşacak.

Daha sonra sırasıyla 13-23 Temmuz arası İzmir Devlet Tiyatrosu "Kuzu Maydanozun Maceraları", 25 Temmuz-2 Ağustos arası Ankara Devlet Tiyatrosu "Altın Kız" ve 5-18 Ağustos arası İstanbul Devlet Tiyatrosu "Turta Girmemiş Orman" oyunları yine turne kapsamında belirlenen il ve ilçelerde çocuklarla buluşacak.

Bu temsiller valiliklerin belirlediği açık alanlarda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Erzincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 20:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, 'Kamyon Tiyatrosu'nu Ankara'dan uğurladı - Son Dakika

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