Bakan Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti

NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir Kalesi ve Kaya şehrin açılışı için geldiği Nevşehir'de Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'de Nevşehir Kalesi ve Kaya Şehrin açılışı için geldiği Nevşehir'de ilk olarak Kapadokya Alan Başkanlığını ziyaret etti. Yeni hizmet binasına geçtiğimiz hafta taşınan Kapadokya Alan Başkanlığı hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici'den bilgiler alan Bakan Ersoy daha sonra ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri ve Kütüphane çalışanlarını ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Kapadokya Alan Başkanlığı ziyaretine Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve protokol üyeleri eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy daha sonra ise Nevşehir Belediye Başkanlığını ziyaret ederek burada Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Nevşehir Kalesi ve çevresi ile Kaya şehir hakkında bilgiler aldı.