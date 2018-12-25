Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Kapadokya İçin Düşündüğümüz Alan Başkanlığı Sisteminin Uludağ'a da Uygulanması...

Bakan Ersoy: "Kapadokya İçin Düşündüğümüz Alan Başkanlığı Sisteminin Uludağ'a da Uygulanması...

32 dakika önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya için düşündüğümüz alan başkanlığı sisteminin Uludağ'a da uygulanması konusunda talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019'un başında sonuçlandıracağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya için düşündüğümüz alan başkanlığı sisteminin Uludağ'a da uygulanması konusunda talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019'un başında sonuçlandıracağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:11 Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Uludağ, Kapadokya, Güncel
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