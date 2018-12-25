Bakan Ersoy: "Kapadokya İçin Düşündüğümüz Alan Başkanlığı Sisteminin Uludağ'a da Uygulanması...
32 dakika önce
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kapadokya için düşündüğümüz alan başkanlığı sisteminin Uludağ'a da uygulanması konusunda talep var. Bunu da hızlı bir şekilde değerlendirip inşallah 2019'un başında sonuçlandıracağız." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:11 Kaynak: AA
Erdoğan, Asgari Ücret Zammını Parti Grubunda Oylamaya Sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım'ın İstifa Etmesine Gerek Yok
ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor
Turkcell, Hotspot Kararında Değişikliğe Gitti