- Bakan Ersoy, "Kapadokya sadece Nevşehir'in değil Türkiye'nin yüzü"

Bakan Ersoy, "Kapadokya Alan Başkanlığı bölgeyi daha çok koruyacak"

Bakan Ersoy, "Kapadokya'da 200'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı"

NEVŞEHİR - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya bölgesinin sadece Nevşehir'in değil Türkiye'nin bir yüzü olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Uysal, sabahın ilk saatlerinde balon turuna katılmasının ardından Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Ersoy, Kapadokya bölgesini sadece balona endekli bir turizm olmaktan çıkartmak ve genele yaymamız lazım. Çünkü Kapadokya bölgesi sadece Nevşehir'in yüzü değil, Kapadokya bölgesi Türkiye'nin bir yüzü dedi. Bakan Ersoy, "Bizim hedefimiz Kapadokya'nın turizmden aldığı pasta payını artırıp gelirlerini yükseltmek, bundan sonra Kapadokya'ya sadece sayıya değil gelire odaklanması gerekiyor. Bu kapsamda belediyelerle bir çalıştay yapmayı düşünüyoruz. Çünkü önemli olan bu bölgenin korunmasıdır. Korumak sadece peribacaları ve çevresinin korunması anlamına gelmiyor. Buradaki kent yerleşiminin, sokak sağlıklı doğru yapılması, cephelerin düzenlenmesi, yörenin doğal yapısı ile uygun hale getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda belediyelere büyük görev düşüyor. Sadece yıkarak yasaklar koyarak düzeltilmesi değil, belediyelerle birlikte çalıştay yaparak, burada bütüncül bir çevre düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Bununla ilgili destek gerekiyorsa da biz bakanlık olarak katkı sağlayacağız. Bundan sonraki aşamada, yapacağımız iş budur, bunun üzerine yoğunlaşacağız. Bizim hedefimiz Kapadokya'da kalan turistin konaklama süresini uzatmak, sadece balona endeksli bir turizm olmaktan çıkarmak lazım. Sezonun yıla yayılması için neler yapılması gerektiğine bakacağız. Kapadokya'nın genelinin bir müze olduğunu düşünürsek bu müzeyi bütün detaylarıyla korumamız ve sağlıklaştırmamız gerekiyor. Biz bundan sonraki aşamada belediyelerle daha sıkı çalışmamız gerekiyor buna konsantre olacağız" diye konuştu.

"Kapadokya'da 200'ün üzerinde yapı yıkıldı"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığı'na son olarak yıkım yetkisinin de verildiğini ifade ederken Kapadokya Alan Başkanlığı sayesinde bölge artık daha çok korunacak dedi. Bakan Ersoy, "Kapadokya Alan Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da yetkililerin olduğu, belediyelerle buradaki sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı geniş kapsamlı yeni ve çalışkan bir model. Üstelik, Kapadokya Alan Başkanlığı'na yıkım yetkisi verdik. Belediyeler bazen yıkım konusunda bazen verdiğimiz yıkım talimatını uygulamıyorlar. Eğer belediye yıkım kararını uygulamazsa alan başkanlığı kendi imkanlarıyla yıkabilecek. Kapadokya'da Şubat ayından bugüne kadar 200'ün üzerinde kaçak yapı yıkımı gerçekleşti" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaretine Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cengiz Ekici, ilçe ve belde belediye başkanları eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Uysal Göreme Açık Hava Müzesi ziyaretinin ardından dünyanın tek yeraltı müzesi konumunda olan Güray Müze'yi ziyaret etti. Bu ziyaret basına kapalı olarak devam etti.