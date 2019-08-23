Son Dakika Haberleri: bakan ersoy, kapalı maraş'ta incelemelerde bulundu
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bakan ersoy, kapalı maraş'ta incelemelerde bulundu

1 saat önce

KKTC'nin kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs'a destek mesajı verdi.

bakan ersoy, kapalı maraş'ta incelemelerde bulundu, System.String[]

KKTC'nin kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, Kuzey Kıbrıs'a destek mesajı verdi. Ersoy, "KKTC mülkiyet envanter çalışmasını tamamladıktan sonra Bakanlık olarak gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazırız" dedi.

Ersoy, KKTC temaslarını akşam saatlerinde kapalı Maraş bölgesinde basına kapalı olarak gerçekleştirdiği incelemelerle tamamladı. Kuzey Kıbrıs'ın mülkiyet envanter çalışmasını tamamlanmasının ardından KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığınca hazırlanacak projelendirmenin Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına iletileceğini belirten Bakan Ersoy, Bakanlık olarak KKTC'ye gerekli teknik ve finansal desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

KAPALI BÖLGEDE AYRINTILI İNCELEME

Kuzey Kıbrıs'ın kapalı tutulan Maraş bölgesini dün akşam saatlerinde önce helikopterle havadan gezen Ersoy, daha sonra bölgeyi karadan da detaylı olarak inceledi. Bakan Ersoy'a incelemelerine KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel eşlik etti ve bölge hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. KKTC'nin 45 yıldır tel örgülerle çevrili ve askeri koruma altındaki yerleşim bölgesine giriş çıkışlar 1974 yılından beri kapalı durumda.

Ersoy, Kıbrıs'ın girilmeyen bölgesi olan kapalı Maraş'ta gerçekleştirdiği 3 saatlik incelemelerinin ardından dün geç saatlerde yurda döndü.

Görüntü Dökümü

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Bakan Ersoy'un kapalı Maraş'ta incelemelerde bulunduğu görüntüler

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Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
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