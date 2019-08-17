Bakan Ersoy, Kapalıçarşı'da incelemede bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sağanaktan etkilenen Kapalıçarşı ile ilgili, "Giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun aktarılabileceği altyapıyla ilgili gerekli hazırlık çalışmalarını yapıp, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sağanaktan etkilenen Kapalıçarşı ile ilgili, "Giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun aktarılabileceği altyapıyla ilgili gerekli hazırlık çalışmalarını yapıp, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız."dedi.

Bakan Ersoy ile Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, İstanbul'da yağışın etkilediği yerlerden biri olan Kapalıçarşı'da incelemede bulundu.

Kapalıçarşı'nın çatı kısmında basın mensuplarına bilgi veren Ersoy, "Kapalıçarşı turizm açısından bizim göz bebeğimiz olan önemli noktalardan biri. Hem çok önemli bir kültür varlığımız hem de çok önemli bir tescil yapımız." diye konuştu.

İstanbul Valiliği tarafından geçen yıl yapılan çalışma sayesinde Kapalıçarşı'nın baştan sona yenilendiğini anımsatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün iyi bir test geçirmiş oldu. Çatıdan herhangi bir sızma olmadı, çatıda başarılı bir şekilde toplanan su giderlerle ana kanalizasyona aktarıldı. Ana kanalizasyon giderlerinin bu iklim şartlarına bu yağmur oranlarına göre, tabii kaç yüz yıl önce yapılmış olan bir yapı, uygun olmaması sebebiyle taşıyamıyor. Taşıyamadığı için giderlerden geri tepiyor ve tekrar çatıdan açık camlardan içeri sızma oluyor. Çatı başarıyla aktardığı için sadece birkaç noktada sızma olmuş."

"Gerekli önlemleri alacağız"

Ersoy, yetkililerle birlikte Kapalıçarşı'da inceleme yaptıklarını belirterek, "Giderlerden akan suyun başarılı bir şekilde yeni iklim şartlarına uygun aktarılabileceği altyapıyla ilgili gerekli hazırlık çalışmalarını yapıp, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un tarihi noktalarında yağmurdan etkilenen tarihi eserlerle ilgili çalışmaların sorulması üzerine Ersoy, "Hem bizim Kültür Varlıkları'na hem de Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olanlarla ilgili tespit çalışması yapıyoruz. Bunlarla ilgili altyapıda ne tür yatırım ve değişiklikler yapılması gerekiyorsa yeni iklim şartlarına göre o çalışmaları hem bakanlığımız hem de Vakfılar Genel Müdürlüğümüz ile beraber belediyelerimizin de desteğini alarak yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy, "Bu tek başına bakanlığın yapması gereken bir iş değil, hem büyükşehir hem ilçe belediyeleriyle ortak bir çalışma yapılması gerekiyor. Biz kendimizle ilgili sorumlulukları, ilk gün olarak tespitlerini yapacağız. Sonrasında da gerekli yapısal düzenlemeleri yaparak bir daha tekrarlandığında böyle bir senaryo ile karşılaşmamak için ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Kapalıçarşı'nın çatısının başarıyla testi geçtiğini ifade eden Ersoy, altyapıyla ilgili birkaç takviye gerektiğini, bunların hızlı bir şekilde yapılması durumunda Kapalıçarşı'nın şiddetli yağışa karşı daha hazırlıklı olacağını vurguladı.

"En büyük yağış Fatih ilçe sınırlarına düştü"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AKOM verilerine göre Fatih'in diğer bütün ilçelere göre 2-2,5 kat fazla yağış aldığını belirterek, "En büyük yağış Fatih ilçe sınırlarına düştü. Buna rağmen hamdolsun çok ciddi bir şey yok. Tabii su baskınlarımız var. Hem büyükşehir belediyesi hem de biz ilçe belediyesi olarak bunlara yetişmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kapalıçarşı'da şu an hayatın devam ettiğini kaydeden Turan, "Bakanımızın ifade ettiği gibi on binlerce insan şu anda çarşının içerisinde alışveriş yapıyor. Tabii yeni iklim şartları yeni sorunlar ortaya çıkartıyor. İnşallah buna göre yeni düzenlemeleri beraberce yapacağız." dedi.

Açıklamanın ardından yönetim ofisinde yetkililerle toplantı yapan Bakan Ersoy, ardından Kapalıçarşı esnafının sorunlarını dinledi.

Esnafın, sağanak yağış sonrasında yapılan çalışmalar ve turizm polisi uygulamasıyla ilgili teşekkürlerini ilettiği Ersoy, incelemede bulunduktan sonra çarşıdan ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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