Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti - Son Dakika

Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti

6 saat önce

Abdulselam Arslan'ın kendi yaptığı karton kamerayı elinde tutması Çocuğun karton kamerayı omzuna koyması Çocuğun karton kamera ile pozlar vermesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile odaya girişi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Abdulselam...

Abdulselam Arslan'ın kendi yaptığı karton kamerayı elinde tutması

Çocuğun karton kamerayı omzuna koyması

Çocuğun karton kamera ile pozlar vermesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile odaya girişi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Abdulselam Arslan karton kamerayı kullanması

Abdulselam Arslan'ın omzunda karton kamera ile Bakan Ersoy'a soru sorması

Bakan Ersoy'un paket içindeki kamerayı çocuğa hediye etmesi

Paketin içinden çıkartılan kamera

Abdulselam Arslan'ın gerçek kamera ile poz vermesi

Abdulselam Arslan'ın gerçek kamera Bakan Ersoy'a soru sorması

Bakan Ersoy ile Abdulselam Arslan'ın koltukta oturması ve sohbet etmeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti.

Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti

mehmet ersoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 08:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a övgü dolu sözler: Kara gün dostudur
Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 03:02:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]