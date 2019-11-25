Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3) - Son Dakika

Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)

6 saat önce

Karton kamera Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile yürüyüşü Eski film afişleri Bakan Ersoy'un Abdulselam Arslan ile eski film afişlerini incelemeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera...

Karton kamera

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile yürüyüşü

Eski film afişleri

Bakan Ersoy'un Abdulselam Arslan ile eski film afişlerini incelemeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti. (3)

Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)

mehmet ersoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:06 Kaynak: AA
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