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Bakan Ersoy, kartondan yaptığı kamera ile çekimler yapan öğrenciye gerçek kamera hediye etti (3)
6 saat önce
Karton kamera Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile yürüyüşü Eski film afişleri Bakan Ersoy'un Abdulselam Arslan ile eski film afişlerini incelemeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera...
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 09:06 Kaynak: AA
Karton kamera
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Abdulselam Arslan ile yürüyüşü
Eski film afişleri
Bakan Ersoy'un Abdulselam Arslan ile eski film afişlerini incelemeleri ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kameraman olmak hayali kuran ve kartondan yaptığı kamera ile sınıfında röportajlar ve çekimler yapan Van Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan'a gerçek kamera hediye etti. (3)
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