Bakan Ersoy: "Kastamonu'nun turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız"
1 saat önce
- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:46 Kaynak: AA
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