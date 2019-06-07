Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Kastamonu'nun turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız"
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Bakan Ersoy: "Kastamonu'nun turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız"

1 saat önce

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.

- "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programında konuştu.
Bakan Ersoy: Kastamonu'nun turizmde hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 09:46 Kaynak: AA
Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Güncel
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