Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Polonya, Romanya gibi Avrupa'nın gelişen ekonomilerinden gelen turist sayılarının hızla arttığını belirterek, "Bu pazarlar Orta Avrupa'daki odak pazarlar olarak belirlendi. Bu pazar çok çok önemli, buna ağırlık vermeliyiz." dedi.

Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Belek Turizm Bölgesi'ndeki Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde, tanıtımda çeşitliliğe önem verdiklerini söyledi.

"Türkiye dünyaya genel müdür ihraç eden konuma gelecek"

Bakan Ersoy, nitelikli turist için nitelikli insan kaynağının oluşması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları protokolle turizm meslek liselerini, mesleki ve teknik Anadolu liselerine dönüştürdüklerini anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"2019'da 11 okulla başlayan dönüşüm, 2023 yılında 200 mesleki ve teknik Anadolu lisesine ulaşacak. Okullarda birinci sınıfta İngilizce, ikinci sınıfta Rusça zorunlu, üçüncü sınıftan itibaren Çince, Arapça, Almanca veya Fransızca seçmeli dil olacak, 3 dil bilen personel yetiştirilecek. Öğrenciler protokol dahilinde anlaşmalı otellerde 20 Nisan - 20 Ekim tarihleri arasında uygulamalı eğitim görecek. Hem sezonluk kalifiye personel ihtiyacı karşılanacak, hem de öğrenciler okurken gelir elde edecek. Bu sayede 2030'lı yıllarda Türkiye dünyaya otel genel müdürleri ihraç eden ülke konumuna gelecek."

Türkiye Lezzet Haritası çıkarılacak

Gastronomi alanında eğitim veren yükseköğretim kurumları ile otellerin eşleştirileceğini belirten Ersoy, turizm meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin yüzde 15'inin oteller tarafından lisans eğitimi için burslandırılacağını kaydetti.

Ersoy, gastronomide Gaziantep ve Hatay gibi UNESCO'dan tescilli marka şehirlere yenileri eklenerek, sayının 7'ye çıkacağını dile getirerek, lezzet haritalarının tanıtımına ağırlık verileceğini bildirdi.

Avrupa kültür rotaları kapsamında Türkiye'nin gastronomi rotalarının artırılacağını söyleyen Ersoy, "2020 yılını Türk mutfağı yılı ilan edeceğiz. Uzman aşçıları bir araya getireceğiz, menüleri elden geçireceğiz ve aşamalı bir şekilde restoranlarda sunmalarını sağlayacağız." diye konuştu.

Yurt dışında sağlık turizmi irtibat ofisleri oluşturulacak

Türkiye'nin 2023 yılı sağlık turizminden 1,5 milyon turist, 10 milyar dolar gelir hedeflediğini anlatan Ersoy, Avrupa, Türk cumhuriyetleri, Rusya, Ukrayna, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere 20 ülkede ileri tanı merkezleri ve sağlık turizmi irtibat ofisleri açılacağını bildirdi.

Ersoy, uygulamanın dünyada ilk olacağını ifade ederek, "Türkiye'nin dünyanın en önemli sağlık turizmi destinasyonlarından biri haline getirilmesi sağlanacak." dedi.

Kazı çalışmaları 12 aya çıkarılacak

Kültür turizmine değinen Ersoy, bu alanda da önemli adımlar atılacağını söyledi. Arkeolojik kazıların çalışma düzeninin iki aydan 12 aya çıkartılacağını anlatan Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl sonuna kadar 20, gelecek yıl sonuna kadar 60 ve sonrasında 122 kazı alanı 12 ay çalışır hale gelecek. Yeni antik şehirler ziyarete açılacak, mevcutların da gezi alanları artırılacak. Böylelikle kültür ve turizm potansiyelimiz ile entegre olacak yeni kültür rotaları geliştirilecek. Türkiye genelinde yeni müzeleri açmaya devam edeceğiz. Müzelerimizin ziyaretçi sayılarını yüzde 37, gelirlerini yüzde 90 artırdık. Bu kapsamda Müzekart kullanımı arttı. Müze fiyatları ile ilgili zaman zaman eleştiriler yapılıyor. Türkiye'deki müze fiyatları Avrupa ortalamasının altında. Müze ziyaret fiyatları artacak ama Müzekart fiyatlarında artış olmayacak."

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlıkların sayısının artacağını söyleyen Ersoy, gezen sergilerle Türk kültürünü dünyaya tanıttıklarını belirtti.

Bisiklet turizmine değinen Ersoy, bisiklet otoritelerine göre dünyanın en iyi bisiklet güzergahlarının Türkiye'de bulunduğunu ama yeterince faydalanılamadığını ifade etti.

Bisiklet turizminin dünyadaki pazarının 44 milyar dolar olduğunu aktaran Ersoy, bu pazardan pay alabilmek için arazi ve yol bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturulacağını bildirdi.

Mevcutta 100 olan bisiklet dostu otel sayısını 2023'te 1500'e çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Ersoy, inanç merkezleri ve rotalarını, konaklama ve ulaşım altyapısını da kapsayacak şekilde oluşturacaklarını belirtti.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı içinde kongre turizmine yönelik çalışmaları yürütmek için ayrı bir organizasyonel yapı kurulduğunu dile getirerek, ajans tarafından kongrelere özel bir tanıtma modeli uygulanacağını söyledi.

2023 yılına kadar Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli yatak kapasitesinin 300 bin civarında artacağı öngördüklerini belirten Ersoy, yeni alınacak yatırım belgeleri ve belediye belgelilerle birlikte 2023'e kadar yaklaşık 370 bin yatağın devreye girmesini beklediklerini kaydetti.

Bakanlık belgeli otel sayılarının artacağını vurgulayan Ersoy, "Pansiyonlarda 5, otellerde 10 oda üzeri tüm tesisler, Bakanlığımızca değerlendirilecek ve belgelendirilecek. Belgelendirme zorunlu hale gelecek. Bu sayede Bakanlık denetiminin tüm otellerde sağlanması ile hizmet standardının getirilmesi ve kalitenin artırılması gerçekleştirilecek." şeklinde konuştu.

"Rekabetçilik endeksinde ilk 30'a girmeliyiz"

Seyahat ve turizm rekabetçilik endeksine değinen Ersoy, endekste 2017'de 44 olan sıralamanın bu yıl 43'e yükseldiğini belirtti. Ersoy, "2023 hedefimiz ilk 30'a gireriz diye düşünüyorum. Hedefe uygun olarak ilgili bakanlıklarla, Bakanlığımız liderliğinde koordineli bir çalışma yapılarak başta raporlama standartları Dünya Ekonomik Forumu'nun istediği şartlara getirilecek, gerekli iyileştirmeler yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmde sürdürülebilirlik için çevre dostu gelişiminin benimsenmesi gerektiğine işaret eden Ersoy, "Geçen yıl 463 olan mavi bayraklı plaj sayımızı 2023'e kadar aşamalı olarak 688'e çıkarmak istiyoruz. Yeşil yıldız sayımız da 478'e yükseldi." dedi.