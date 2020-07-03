Bakan Ersoy: Kentlerimizin markalaşmasını, özgün kimliğini koruyarak gerçekleştirmek istiyoruz (3) - Son Dakika

Bakan Ersoy: Kentlerimizin markalaşmasını, özgün kimliğini koruyarak gerçekleştirmek istiyoruz (3)

'YALOVA'YI TURİZM VE SAĞLIK KENTİ MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın İznik ilçesindeki temaslarının ardından Yalova'ya geldi.

'YALOVA'YI TURİZM VE SAĞLIK KENTİ MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın İznik ilçesindeki temaslarının ardından Yalova'ya geldi. Yalova Belediyesi ve AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra Termal ilçesine gelerek, kaplıca tesisleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yalova'nın konum olarak önemli bir yerde olduğunu belirten Bakan Ersoy, kentin sağlık ve turizm merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Bakan Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti:

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"Bugün İznik ile başladığımız programımıza Yalova ile devam ediyoruz. Yalova bizim turizm şehirlerimizden biri. Çok da değerli olan termal kaynağa sahip. Bu termalin markalaşması gerekiyor. Ancak şu ana kadar iyi değerlendirilememiş. Eskiden bizim termal merkezlerimizden biri olarak gösteriliyordu. Bütün olasılıkları gezip, görme fırsatım oldu. İlgili bakanlıklar ile de görüşüp, bu bölgedeki alanları en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yalova'nın konumu önemli yerde. Bizim 3 büyük şehrimizin tam ortasında. Yalova için bir geçiş yolu diyebiliyoruz. Hem karadan hem de denizden ulaşımı çok kolay. O yüzden burada ne yapsanız tutar. Çok değerli bir termal kaynağı var. Uluslararası termal ve sağlık otellerinin merkezi haline gelebilir. Burayla ilgili bir proje yapıp değerlendirmeye çalışacağız. Sonra da ilgili bakanlıklarımız ile konuşup, Yalova halkının da görüşünü alıp, doğasına uygun en iyi nasıl değerlendirebiliriz diye bakacağız."

Bakan Ersoy, karayolu ile İstanbul'a gitmek üzere Yalova'dan ayrıldı.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/YALOVA,


Yalova, İznik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:22 Kaynak: DHA

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