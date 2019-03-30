Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Kızılcahamam'da 'Sevgi Yürüyüşü'ne Katıldı

Bakan Ersoy, Kızılcahamam'da 'Sevgi Yürüyüşü'ne Katıldı

39 dakika önce

Bakan Ersoy, Kızılcahamam'da 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kızılcahamam'la birlikte Ankara'nın turizm gelirleri de artacak"ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kızılcahamam jeotermal konusunda öne çıkarak bunu doğasıyla da...

Bakan Ersoy, Kızılcahamam'da 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Kızılcahamam'la birlikte Ankara'nın turizm gelirleri de artacak"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kızılcahamam jeotermal konusunda öne çıkarak bunu doğasıyla da birleştirip, jeotermal bir turizm ilçesi olacak. Kızılcahamam'la birlikte Ankara'nın turizm gelirleri de artacak" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 31 Mart seçimlerine kısa bir zaman kala Kızılcahamam halkıyla bir araya geldi. Ersoy, vatandaşın arasına karışarak 'Sevgi Yürüyüşü' etkinliği düzenledi. Yürüyüş esnasında Kızılcahamamlı vatandaşlara karanfil dağıtan Ersoy, Kızılcahamam'ın turizmiyle ilgili konuştu.
Kızılcahamam'da yapılan 'Sevgi Yürüyüşü' öncesi açıklamalarda bulunan Ersoy, şu şekilde konuştu:
"Turizm gelirlerini 81 ile yaymak için bir çalışma başlattık ve illeri geziyoruz. Kızılcahamam'da Ankara için önemli bir nokta. Kızılcahamam'ın kendine has değerleri var o değerleri ortaya çıkararak turizmden aldığımız gelirleri nasıl arttırırız, diye Süleyman başkanla bir toplantı yaptık. Projelerini bana anlattı, gayet güzel ve basit projeler. Açıkçası, büyük hamam projesi çok önemli. Buraya çok değer katacaktır. Bunu bakanlığımızla birlikte hayata geçireceğiz. Turizmin tabana yayılması çok önemli. Köy evlerini de gezip sokak sağlamlaştırılmasını yapıp köy evlerinin restorasyon çalışması yapacağız. Mevcut otellerin ve çevre halkların yararlanabileceği çamur havuzları ve aqua parklar hem Kızılcahamam'ın turizm sezonunu uzatma açısından hem de yüksek sezonda yoğun talep alma açısından önemli bir proje. Jeopark duraklarıyla ilgili yapılan bir çalışma var zaten oradaki ilave duraklarında restorasyon yapılarak turizme kazandırılması için çalışmalarımız olacak. Seçimlerden sonra başkan yanıma gelecek ve belediyeyle bakanlık ortak bir şekilde çalışıp projeleri hayata geçireceğiz. Kızılcahamam jeotermal konusunda öne çıkarak bunu doğasıyla da birleştirip, jeotermal bir turizm ilçesi olacak. Kızılcahamam'la birlikte Ankara'nın turizm gelirleri de artacak."
Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 'Sevgi Yürüyüşü' etkinliğine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Cumhur İttifakı Kızılcahamam Belediyesi Başkan adayı Süleyman Acar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ve Kızılcahamam halkı katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:53 Kaynak: İHA

Kızılcahamam, Genel
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