Son dakika haberleri: Bakan Ersoy: "Konya'yı Türkiye'nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz" - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Coğrafi İşaret Tescil başvurusu yapılan Konya'ya özgü 51 yemeğin başvuru lansmanına katıldı. Bakan Ersoy, burada "Konya'yı Türkiye'nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere geldiği Konya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Coğrafi İşaret Tescil başvurusu yapılan Konya'ya özgü 51 yemeğin başvuru lansmanına katıldı. Kalehan Ecdat Bahçesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Ersoy, "Bugün Çatalhöyük karşılama ve temel atma törenini için Konya'ya geldik. Biliyorsunuz Çatalhöyük 9 bin 500 yıllık Türk Anadolu tarihinin önemli yer tutan, yerleşik hayata en iyi örnekleri teşkil eden Türkiye'nin en değerli hazinelerinden biri. Konya'da belediyemizle birlikte Konya'daki turizm potansiyelinin çıkarılması ve Konya'nın ticaretten, sanayiden ve tarımdan aldığı gelirin çok daha fazlasını turizmden elde edebilecek şekilde Konya'yı hazır hale getirmek istiyoruz. Çünkü ihtiyaç duyulan potansiyel fazlasıyla var. Sadece onu biraz daha parlatıp gerekli alt yapıyı oluşturup Konya'yı sadece ticaret şehri değil, bir tarım şehri değil, aynı zamanda turizm şehri olarak da anılmasını istiyoruz. Şu anda birçok nokta tespit ettik Konya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte. Şimdi onları hızlı bir şekilde hem alt yapı olarak hem de üst yapı olarak, hem restorasyon olarak belediyemizle birlikte biz de destek veriyoruz, hazırlıyoruz. 2023'e kadar Konya'yı tekrar turizmde marka bir şehir yapacağız. Son olarak bu parkta güzel bir sunumla karşılaştım. Çünkü Konya'nın aslında, siz yerleşik Konyalılar biliyor ama herkes bilmiyor gastronomisi çok çok ileri seviyede. Konya'ya has çok büyük lezzetler var. Başkan 4 tanesi için coğrafi işareti aldı. Bir tane de bugün alıyorsunuz. 51 tane başvurunuz var. İnşallah tamamını da alacaksınız. Turizm şehri olmak işaretli ürünler olarak olmuyor. Bunlar için gerekli olan ortamın hazırlanması, bunları yerinde tespit edilip onaylanacağı keyifli ortamların hazırlanması gerekiyor. Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyemiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Onları çok kısa bir sürede inşallah hayata geçireceğiz. Konya'yı tescilli bir şehir haline getirip Türkiye'nin yeni turizm yüzlerinde biri haline getireceğiz" dedi.

(Ahmet Ataş - İbrahim Yetkin - Yasin Can/İHA)