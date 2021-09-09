Üye Girişi
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

09.09.2021 17:14

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür alanında gerçekleştirilecek uluslararası iş birliklerinin, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşıdığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür alanında gerçekleştirilecek uluslararası iş birliklerinin, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada en önemli etken olma potansiyelini taşıdığını söyledi.

Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültürpark fuar hollerinde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Kültür Zirvesi'nin açılış konuşmasını yaptı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlayan Ersoy, "Dönemin en güçlü devletlerinin bütün imkanlarıyla parçalamaya çalıştıkları bu kutlu toprakları; imkansızlıkları inancı, metanet ve cesaretiyle aşarak çiğnetmeyen bu yüce milletin bir ferdi olmaktan duyduğum gururu bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

UCLG Kültür Zirvesi ile insanlığın geleceğini şekillendirecek bir konu olan sürdürülebilir kalkınma ile kültür olgusunun değer ve öneminin daha iyi anlaşılacağına inandığını aktaran Bakan Ersoy, kültürün kalkınmanın tüm boyutlarını etkilediğine vurgu yaptı.

Ersoy, devletlerin, uluslararası kurumların, teşkilatların konuyla ilgili çalışmalarını, hangi adımları attıklarını ve çalışmaların yeterliliğini sorgulaması gerektiğine işaret ederek, "Eylül 2015'te, 193 ülkenin imzasıyla kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündemi bir anlam taşıyorsa, orada belirlenen 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacına dair samimi bir yaklaşım ve ulaşma yolunda kararlı bir duruş varsa buna zorunluyuz." dedi.

Sürdürülebilir kalkınma

Bakan Ersoy, sürdürülebilir kalkınmanın "Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama becerilerinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma" anlamına geldiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kültür bir milletin tüm varlığını kapsar. Maddi ve manevi bütün değerler, ürünler, unsurlar bunun içindedir. Böylesi geniş bir kapsamı göz ardı ederek sosyal kalkınmanın sağlanması mümkün değildir. Kültür toplumsal gelişim ile ilişkilidir. Toplumsal değişim kültürün gelişimini sağladığı gibi, kültürel yaklaşımlar, etkinlikler ve ürünler toplumun değişimini tetikler, toplumsal kurumların kurulmasını ve biçimlenmesini sağlar. Sosyal kalkınmanın çarkları olan ekonomik, toplumsal, siyasal yapılar da bundan bağımsız değildir. Aksine direkt bir bağlılık söz konusudur."

Toplumsal bilinç kavramının "kültürleme" kavramı ile ifade edilen bireyi yetiştirme, eğitme ve kişilik gelişimine yön verme sayesinde kazandırıldığını hatırlatan Ersoy, toplumsal kültüre kazandırılan bir değerin yine kültür sayesinde gelecek nesillere aktarıldığını belirtti.

Kültür endüstrilerinin Türkiye ekonomisine katkısı

Bakan Ersoy, 2009-2018 arasını kapsayan 10 yıllık süreçte kültür endüstrilerinin Türkiye ekonomisine katkısını mercek altına alan bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde ülkemizde kültür endüstrilerinin yarattığı ciro yüzde 100'ün üzerinde bir reel artış göstermiştir ki yarattığı katma değerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde 2,88 seviyesine yükselmiş, bu alanlardaki istihdam ise yüzde 4,82 oranında artmıştır. Türkiye'de kültür endüstrilerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler ile madencilik, idari ve destek hizmet faaliyetlerinin sunduğu katkının üzerindedir. Telif haklarına dayalı endüstrilerin toplam ihracatı bir önceki çalışma verilerine göre yaklaşık 9,3 milyar dolar iken 2018 yılında bu rakam 12 milyar dolar seviyesine yükselmiştir."

Ersoy, sürdürülebilir kalkınmadaki kültür olgusunun toplumsal, ulusal ve uluslararası ağırlığı bulunduğunu söyledi.

Zirvedeki oturumlarda bilim insanlarının ve uzmanların bilgi, deneyim ve fikirlerini ortaya koyacağını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Temel olarak bilmemiz gereken odur ki kültür bir ayrışma noktası, özgünlük ve farklılık olmanın çok ötesine uzanan bir kavramdır. Olumlu şekilde bunları içermekle birlikte, ülkelerin ekonomik kalkınmasında; bilimden teknolojiye, sosyal hayattan sanata ve eğitime kadar toplumların yükselmesinde güçlü bir etkisi vardır. Belki de en önemlisi, kültür alanında gerçekleştirilecek uluslararası iş birlikleri öğrenme, deneyimleme, anlama ve kabullenmeyi beraberinde getirecektir. Bu yönüyle kültür, küreselleşmenin negatif etkilerini azaltmada ve olması gerektiği gibi insanlık için birlik ve beraberliğe evrilmesinde en önemli etken olma potansiyelini taşımaktadır. Gerçekten birleşmiş bir dünyada sürdürülebilir kalkınma fikirlerden, teorilerden, öngörülerden ibaret olmaktan çıkıp bütün insanlığın refahını tesis edecek somut bir gerçekliğe dönüşecektir."

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu 17:27 24 yaşındaki yüzme antrenörünün ölümü yasa boğdu Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için arka arkaya uyarı: Yağışlar çok kuvvetli olacak 17:23 Son dakika! Meteoroloji'den İstanbul için arka arkaya uyarı: Yağışlar çok kuvvetli olacak Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü 17:19 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı 17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi 16:31 İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı 16:01 Sevgilisinden ayrılan genç kız intihar girişiminde bulundu! Vatandaşlar görüntü almak için birbirleriyle yarıştı
Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz 15:19 Taliban'ın yeni açıklanan Başbakanı Ahund ilk kez konuştu: Dünyayla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi 14:29 Boşanma davası devam ederken taraflar uzlaşınca mahkeme, 5 aylık evlilik için 2 yıl süreli nafaka ödenmesine karar verdi

Son Dakika Haberleri
17:33 Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı
17:30 Dijital mecrada en çok haberi yapılan büyükşehir belediye başkanları araştırıldı! Listenin başını Ekrem İmamoğlu çekiyor
17:21 Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu
17:18 Dubai merkezli kargo şirketi Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü
17:17 Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak
17:16 Gözler bu görüşmedeydi! Nihat Özdemir-Şenol Güneş toplantısından sonuç çıkmadı
16:38 Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin
16:31 İstanbul Valiliği, Maltepe'de düzenlenmesi planlanan aşı karşıtı mitinge izin verdi
16:20 Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak
15:44 Kara Kartal'ın Brezliyalı yıldızı Josef, Milli Takım'da oynamaya yeşil ışık yaktı
Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı Hırsızlık şüphelisi, adliyeden kaçmaya çalışırken küçük bir engelle karşılaştı! Vatandaşın attığı çelme kıskıvrak yakalattı         
17:33
50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı 50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı         
17:26
Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu Kayseri'de korkutan olay! Ayrılık acısı çeken genç, intihar girişiminde bulundu         
17:21
Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, Trabzonspor maçında sahaya çıkamayacak         
17:17
Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin Deniz Akkaya'dan, Yeliz Yeşilmen'in boşanmasına şaşkına çeviren bir yorum geldi: Eşin, Selin Ciğerci ile evlensin         
16:39
Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak Evli hakemler aynı maçta görev alacak! Ankaragücü-Gençlerbirliği derbisinde tarihte bir ilk yaşanacak         
16:21
Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak Fenerbahçe'nin son transferi Crespo, Avrupa maçlarında top koşturamayacak         
15:31
Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler'e "Kendimi ne zaman sana bıraksam çocuğumuz oluyor" dediği için aldığı tepkilere sessiz kalmadı         
14:36
Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı Müezzin, kahveyi acı yapan karısını öldürdü, ''Ben kadın cinayeti vaazı veriyorum'' diye savunma yaptı         
14:29
Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı Alkol aldıktan sonra arabasının yerini unutan adam, çalındığını sandı         
14:18
Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki oğlunu pompalı tüfekle öldürdü         
13:39
Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti Exxen'de yayınlanan Arda Turan belgeseli tepki çekti         
13:23
17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı 17 yaşındaki genç, zekasıyla takdir topladı! Tamamını hurdadan topladığı malzemelerle ATV yaptı         
12:25
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 17:53:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement