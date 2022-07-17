Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, muhtarlarla bir araya geldi (2) - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, muhtarlarla bir araya geldi (2)

17.07.2022 11:58

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde turizm hareketliliğinin yoğun geçtiğini belirterek, "Sürenin birleştirilerek uzaması yoğunluğun sağlanmasında çok etkili oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinde Türkiye genelinde turizm hareketliliğinin yoğun geçtiğini belirterek, "Sürenin birleştirilerek uzaması yoğunluğun sağlanmasında çok etkili oldu." dedi.

Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesinde Bakanlık olarak geçen yıl açtıkları "Kemer Çamyuva Halk Plajı"nda muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar, Bakan Ersoy'a ilçeye kazandırdıkları ücretsiz halk plajları için teşekkür etti.

Mahalle muhtarlarının taleplerini dinleyen Ersoy, karavan noktaları oluşturmak için çalışma yaptıklarını, karavanların düzenli park yerlerine gitmesi durumunda sorun yaşanmayacağını söyledi.

Ersoy, turizm bölgelerine yeni nesil arıtma tesisleri kazandırdıklarını, bir tesisi de Kemer'e yapacaklarını ifade etti.

Muhtarlarla toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, üç yıldır Türkiye'nin birçok noktasında, özellikle tatil yörelerinde ücretsiz beş yıldızlı halk plajları açtıklarını, bunların olumlu karşılandığını ve plajlara yoğun talep olduğunu vurguladı.

Kemer bölgesinde üçüncü halk plajını açtıklarını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kemer bölgesindeki muhtar kardeşlerimiz de toplanıp bize teşekkür etmek istemişler, takdirlerinden dolayı biz de teşekkür ediyoruz. Bu tarz eylemler bizi ve Bakanlığımızı motive ediyor. Hem il teşkilatımız hem vekillerimizle bölgenin sorunlarını dinledik, acil çözülmesi gereken talepleri vardı, onları da notlarımıza aldık. Bunları, ilgili birimlerle konuşup, bir dahaki sezona kadar hayata geçireceğiz."

"Kurban Bayramı tatili hareketli geçti"

Halk plajlarının çok başarılı gittiğine dikkati çeken Ersoy, plajların Türkiye'nin birçok noktasına yayılacağını, 10'uncusunu da bu ayın sonuna kadar Antalya Lara'da açacaklarını belirtti.

Antalya'da birkaç tane daha halk plajı açacaklarını aktaran Ersoy, diğer bölgelerden de çok talep geldiğini ve oralarda da plajların açılacağını bildirdi.

Ersoy, 9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilindeki hareketliliğe ilişkin ise şunları söyledi:

"Bayram tatilinde Türkiye genelinde turizm hareketliliği çok yoğun geçti. Sürenin birleştirilerek uzaması yoğunluğun sağlanmasında çok etkili oldu. Herkes mutlu oldu, esnafın da mutlu olduğunu düşünüyorum. Turizm sezonu da iyi geçiyor. Sezon sonuna kadar yoğun bir turizm sezonunu hem yerli hem yabancı olarak yaşayacağız diye düşünüyorum."

Muhtarla gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu da katıldı.

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Kaynak: AA

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