Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: Laodikya'dan Marka Bir Antik Şehir Yaratabiliriz

Bakan Ersoy: Laodikya'dan Marka Bir Antik Şehir Yaratabiliriz

42 dakika önce

DENİZLİ'de Laodikya Antik Kenti'ni gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Laodikya'da kazıları hızlandırıp, 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip, marka bir antik şehir yaratabiliriz" dedi.

Bakan Ersoy: Laodikya'dan Marka Bir Antik Şehir Yaratabiliriz, System.String[]
DENİZLİ'de Laodikya Antik Kenti'ni gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Laodikya'da kazıları hızlandırıp, 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip, marka bir antik şehir yaratabiliriz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmalarının devam ettiği Laodikya Antik Kenti'ni ziyaret etti. Vali Hasan Karahan, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün de eşlik ettiği ziyarette Bakan Ersoy, Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Ersoy, daha sonra kazıda bulunan Roma dönemine ait İmparator Traian'a ait 1906 yıllık tarihi heykeli tanıttı. Bakan Ersoy, gezinin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Laodikya Antik Kenti'nde kazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, "Laodikya'da kazılar hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz de kazıları hızlandırma kararı almıştık. 2 aylık kazı genişletme kapsamında başvuru yapmışlardı. İlk onaylanan 20 program içindeydi. Hakkını veriyor olmak bizi sevindirdi. Projesini layıkıyla uygulayan hocaların katkı oranlarını yükseltip, daha hızlı çalışabilmeleri için daha geniş kadrolar tanıyacağız. Laodikya'ya sık sık geleceğim. Bu hızla devam ederlerse, daha geniş katkılarla önümüzdeki yıl çalışmalara devam edecekler. Yurtdışında akla gelen ilk antik şehrimiz Efes oluyor. Laodikya'ya da baktığımızda çok sayıda eser var. Laodikya'da kazıları hızlandırıp 4-5 yıl içerisinde Efes standardına getirip marka bir antik şehir yaratabiliriz. Görülebilecek, ziyaret edilebilecek yerler yaptıkça yurt dışından gelecek ziyaretçi sayısında da ciddi artış oluyor. Laodikya'da başarılı çalışmalar yapılıyor. Biz de katkı vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:00 Kaynak: DHA

Efes, Laodikya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz Kırgınlığında, Öfkesinde Elbette Haklıdır! Seçime 3 Gün Kala Erdoğan'dan Anket Yorumu: En Ciddi Yanılmayı Yaşayacaklar Abdullah Avcı, Neustadter'i İstedi Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 14:42:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: Laodikya'dan Marka Bir Antik Şehir Yaratabiliriz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]