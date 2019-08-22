Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti
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Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti

15 dakika önce

Bakan Ersoy, Lefkoşa'da merhum Alparslan Türkeş'in restore edilen evini ziyaret etti.

Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti, System.String[]
Bakan Ersoy, Lefkoşa'da merhum Alparslan Türkeş'in restore edilen evini ziyaret etti.

Görüntü Dökümü
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-Bakan Ersoy'un ev ziyareti

-Bakan Ersoy'un basına konuşması


Alparslan Türkeş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:17 Kaynak: DHA
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