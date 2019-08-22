Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti
15 dakika önce
Bakan Ersoy, Lefkoşa'da merhum Alparslan Türkeş'in restore edilen evini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:17 Kaynak: DHA
Bakan Ersoy, Lefkoşa'da merhum Alparslan Türkeş
'in restore edilen evini ziyaret etti.
Görüntü Dökümü
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-Bakan Ersoy'un ev ziyareti
-Bakan Ersoy'un basına konuşması
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