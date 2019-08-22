Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti
1 saat önce
Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret ettiKKTC (DHA) - Bakan Ersoy, Lefkoşa'da merhum Alparslan Türkeş'in restore edilen evini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:43 Kaynak: DHA
Bakan Ersoy, Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti
KKTC (DHA) - Bakan Ersoy, Lefkoşa'da merhum Alparslan Türkeş'in restore edilen evini ziyaret etti.
Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü Kritik atamalar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı Çocuklarının gözleri önünde eşini bıçaklayan baba: Yardım isteme, anneniz ölüyor Acun Ilıcalı'nın destek programında, 125 bin 600 adet BB Erzurumspor forması satıldı