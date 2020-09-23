Bakan Ersoy: Lidya yazıtı müzeye getirildi - Son Dakika

Bakan Ersoy: Lidya yazıtı müzeye getirildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya yazıtının Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne getirildiğini "Evine hoş geldin" mesajı ile sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy: Lidya yazıtı müzeye getirildi, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'dan Türkiye'ye iadesi sağlanan Lidya yazıtının Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne getirildiğini "Evine hoş geldin" mesajı ile sosyal medya hesabından duyurdu.

Manisa'nın Demirci ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve M.Ö. 3. yüzyılda önemli bir kent olduğu bilinen Sidas (Saittai) Antik Kenti'nden çalınarak İtalya'ya götürülen Lidyalılara ait 1800 yıllık antik taş Lidya yazıtı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çabalarıyla 23 yıl sonra yeniden Türkiye'ye getirildi. Bakanlık yetkililerinin teslim almasının ardından Türk Hava Yolları'nın Roma'dan havalanan uçağına yüklenen yazıt, dün akşam İstanbul Havalimanı'na getirildi. Özel bir kutu içerisinde muhafaza edilen tarihi eser, sabah saatlerinde sergilenmek üzere Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne getirildi. Bakan Ersoy, Twitter hesabından, tarihi eserin müzeye getirilişi sırasında çekilen fotoğrafı paylaşarak, "Evine hoş geldin" ifadesini kullandı.


Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Türkiye, Turizm, İtalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy: Lidya yazıtı müzeye getirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ailevi ve maddi sorunları olduğu öne sürülen kişi, alışveriş merkezinin çatısından atlamaya çalıştı Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Taksim Meydanı'nı şekillendirecek yarışma sonuçlandı! Proje İstanbulluların oylarıyla belirlenecek Temizlik işçisi bulduğu para dolu poşeti polise teslim etti Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı
Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız         
17:22
Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşım devam edecek         
16:51
Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı         
16:46
Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı Koronaya yenik düşen Şehri ebenin cenazesi, hastaneden meslektaşlarının gözü önünde çıkartıldı         
15:58
Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı         
15:23
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor Evlilik yüzüklerini satıp sermaye yaptıkları iş yerinde şimdi 11 kişi çalışıyor         
08:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 17:56:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Ersoy: Lidya yazıtı müzeye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei