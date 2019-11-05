Bakan Ersoy, Londra'da WTM Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere'den Türkiye'ye tatil satışlarının geçen yıla oranla ciddi artış gösterdiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ersoy'un, Londra'da düzenlenen WTM (Dünya Seyahat Pazarı) Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldığı, bu kapsamda gündeme ve fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, iflas eden İngiliz havayolu şirketi Thomas Cook'un Türkiye'de 850 bin yolcusunun olduğunu, bu kaybın önceleri sektörde endişe yarattığını hatırlatan Bakan Ersoy, "Biz buradan doğan 850 bin koltuğun yerine 1,3 milyon yeni koltuğu devreye sokarak bu açığı kapattığımızı söylemiştik. Bunun olumlu sonuçlarını bu fuarda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 636 metrekarelik standını da ziyaret eden Ersoy, İngiltere'den yapılan tatil rezervasyonlarına ilişkin olarak, "Geçen yıla göre satışlarda ciddi artışlar var. İngiltere'den artışlar oldukça yoğun." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, fuar kapsamında TUI, Easyjet ve Jet2 gibi tur operatörlerinin yöneticileriyle de bir araya geldi.

Türkiye'nin geçen yıl 18 milyon dolar olan tanıtım bütçesini bu yıl toplam 72 milyona çıkardıklarını hatırlatan Ersoy, 2020 itibarıyla da bu bütçeyi 180 milyon dolara ulaştıracaklarını bildirdi.

Yeni fuar konsepti ilk kez uygulandı

Dünya turizmine yön veren bir turizm borsası niteliği taşıyan ve 84 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen büyük buluşmada, bakanlık 2020 yılı yeni fuar konseptini de ilk kez uyguladı.

Geleneksel Türk misafirperverliğinin öne çıkarıldığı Türkiye ulusal standının merkezine tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen "Göbeklitepe" alındı.

Yeni tanıtım filmleri gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, etkinlik kapsamında Türkiye'nin turizmdeki en güçlü yönlerini öne çıkarttı. Türkiye'nin doğasının vurgulandığı ve su duvarları ile deniz çağrışımının yapıldığı ulusal stantta bakanlığın 2019 ve 2020 yılları için hazırladığı tanıtım filmleri gösterildi.

Türkiye'den otelci, tur operatörü ile kamu kurum ve kuruluşundan 44 temsilcinin yoğun bir tanıtım yaptığı ulusal standın 119 metrekaresinde ise Türk Hava Yolları (THY) yer aldı.

- Londra'da büyük turizm buluşması

İngiltere'nin en önemli turizm buluşmalarından Uluslararası Turizm Fuarı, dünyanın farklı noktalarından 51 bin seyahat profesyonelini Londra'da bir araya getirdi.

Fuar yarın sona eriyor.