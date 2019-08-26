Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Malazgirt'in 948'inci yıl dönümünde Türk milletini benzersiz kılan fikri ve manevi...
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Bakan Ersoy: "Malazgirt'in 948'inci yıl dönümünde Türk milletini benzersiz kılan fikri ve manevi...

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini vurguladı. Bakan Ersoy, "Anadolu'yu ebedi vatan yapmanın yolunu açan kutlu zafer Malazgirt'in 948'inci yıl dönümünde Türk milletini benzersiz kılan fikri ve manevi hasletleri büyük bir gururla idrak ediyoruz. Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünü kutluyor, karşısına çıkan güçlük ne olursa olsun milletine duyduğu sarsılmaz inanç ve bu inançtan gelen mutlak bir iradeyle zafere yürüyen büyük komutan Sultan Alparslan'ı, Türk milletinin varlığı ve mukaddesatı yolunda şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - ANKARA

mehmet ersoy, Malazgirt, Politika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:27 Kaynak: İHA
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