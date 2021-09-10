Son dakika haberi... BAKAN ERSOY, MARMARİS'TE 3'ÜNCÜ KEZ TURİZMCİLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaşanan orman yangınlarından etkilenen turizmcilerle Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3'üncü kez basına kapalı toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, turizmciler, ilçenin Avrupa pazarında tanıtımı, turizm destinasyonlarının genişletilmesi ve hayata geçirilmesi konusundaki projelerini Bakan Ersoy'a sinevizyonla anlattı.

Marmaris ilçesinde, geçen 29 Temmuz'da meydana gelen ve 9 gün sürerek 13 bin 650 hektarı küle çeviren orman yangınları sonrası Güney Ege Turistik Otelciler İşletmecileri (GETOB) ve Marmaris Ticaret Odası (MTO) girişimiyle 'Marmaris Küllerinden Doğuyor' başlıklı toplantılar düzenlendi. Düzenlenen toplantılara Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Toplantıların 3'üncüsü bugün ilçedeki 5 yıldızlı bir otelde basın kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, GETOB Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı bürokratları, Hollanda Krallığı Marmaris Fahri Konsolosu Turizmci Murat Azgun, Moldova Fahri Konsolosu Turizmci Serkan Yazıcı, TÜSİAD Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masa Başkan Yardımcısı Turizmci Oya Narin katıldı. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Toplantıda katılımcılar, 'Marmaris Küllerinden Doğuyor' başlığı altında, ilçenin Avrupa pazarında tanıtımı, turizm destinasyonlarının genişletilmesi ve hayata geçirilmesi konusundaki projelerini Bakan Ersoy'a sinevizyonla anlattı.

'YENİ MARMARİS HİKAYESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİK'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, toplantı çıkışında, bu tür görüşmelere sık aralıklarla devam edeceklerini söyledi.

Toplantının ev sahipliğini üstelenen GETOB Başkanı ve TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu da "Bakanımız 3. kez Marmaris'e ziyarette bulunup, toplantı yaptı. 'Yeniden Marmaris Projesi' ele alındı. Sıkıntılarımızı ve projelerimiz katılan tüm kurumlar anlattı. 4 saat süren toplantı çok verimli oldu. Bakanlık nezdinde katılan bürokratlar taleplerimizin notlarını aldı. Katılan tüm kurumlar yeni Marmaris için verilen projeleri yani derslerini hızlı çalışarak yeni bir Marmaris hikayesi çıkaracaktır. Bakanımızın bu kadar işin içine girmesi ve Marmaris'imize önem vermesi bizleri sevindirdi. Yeni Marmaris'i merakla bekliyoruz" dedi.