Bakan Ersoy: "Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak" - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak"

27.04.2021 18:56

Bakan Ersoy: "Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak" "Kısıtlama kararları turistleri etkilemeyecek" "Türkiye'ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok az Covid çıktı" Antalya'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Perşembeden itibaren uygulanacak olan...

Bakan Ersoy: "Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak"

"Kısıtlama kararları turistleri etkilemeyecek"

"Türkiye'ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok az Covid çıktı"

ANTALYA - Antalya'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Perşembeden itibaren uygulanacak olan kapanmadan turistler muaf olacak. Geçen yıl Türkiye'ye gelip de ülkesine dönen turistlerde çok çok az Covid çıktı. Şuana kadar 10 bin üzerinde işletme Güvenli Turizm Sertifikasyonuna dahil oldu" sözlerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bir otelde düzenlenen Türkiye-Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısında konuştu. Bakan Ersoy toplantı öncesinde Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko ile basın açıklaması yaptı. Bakan Ersoy konuşmasında, "Ukrayna ile İkili ilişkilerimize çok önem veriyoruz. Ukrayna ile uzun yıllardır süre gelen dostluğumuz son dönemde daha da kuvvetlendi. Bu kapsamda birçok alanda bilgilerimizi paylaştık. Ukrayna her alanda olduğu gibi bizim turizm alanında da önemli bir stratejik partnerimiz. Mart 2017'de imzalanan vize muafiyeti anlaşması kapsamında 2 ülke arasında pasaportsuz, karşılıklı seyahat imkanlarının oluşması ülkelerimiz arasındaki bağı daha da güçlendirmektedir" açıklamasına yer verdi.

"Misafirlerimizi risklerden en uzak tutacak bir turizm sertifikasyon sistemi kurduk"

Ukrayna'ya salgın döneminde turizm alanında verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Bakan Ersoy, "Ukraynalı misafirlerimiz ülkemizde kaldıkları süre sarfında etkileyici bir deneyim sunabilmek için tüm kurumlarımız ile ortak çalışma yürütüyoruz. Misafirlerimizi risklerden en uzak tutacak bir turizm sertifikasyon sistemi kurduk. Amacımız iki ülke vatandaşlarının tarihsel ve kültürel olarak birbirini tanımasıdır. Karşılıklı olarak turizmi geliştirme ajanslarının karşılıklı olarak bundan sonra daha yakın çalışacağını müjdesini vermek istiyorum. Türkiye ve Ukrayna halkı birbirini tanıdıkça daha da bir yakınlık duymaktadır. Ülkemize yerleşen pek çok Ukrayna dostlarımızı canı gönülden kucak açmaktayız" dedi.

"Kısıtlamalar turistleri kapsamayacak"

Perşembe akşamından itibaren uygulanacak olan tam kapanma sürecinden de bahseden Bakan Ersoy, "Türkiye'de 1 yıldır süredir belli kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kısaltmalar kısmı olarak uygulanıyordu. 1 aydır yeni kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Perşembe akşamından itibaren genişletilmiş kapatma şeklinde uygulanacak. Kısıtlamalar turistleri kapsamayacak. Bu süreçte turistleri hiçbir zaman kapsamadı. Müze ve ören yerlerimiz onlar için açık olacak. Türkiye'de turist olmak avantajlı oluyor. Otellerimiz içerisinde Güvenli Turizm Sertifikasyonları var. Çok iyi bir sertifikasyon programı var. Bu sene kriterleri 152'ye çıkardık. Daha fazla kural koyduk. Otellerin tamamı denetleniyor. Ayda en az 4 kere otellerimiz denetleniyor. 3 tanesi haber verilmeden denetleniyor. Türkiye genelinde turizm çalışanlarının hepsini aşılıyoruz. Mayıs sonuna kadar personel aşılanmış olacak. Geçen yıla oranla Türkiye turizm hizmetleri çok daha kontrollü ve daha sağlıklı olarak hizmet sunacak. Türkiye'ye tatile gelip ülkesine dönen turistlerde covid bulunma ihtimali çok çok düşük çıktı. 10 binlerle ifade edilecek şekilde düşük çıktı. 10 bin üzerinde işletmenin Güvenli Turizm Sertifikasyonuna dahil oldu" açıklamasına yer verdi.

"Gerçekten burada sertifikalı otelleri de gördük"

Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko ise açıklamasında şu sözlere yer verdi: "Türkiye ile aramızda sıcaklık hissediyorum. Geçen yıl bir toplantı oldu, uluslararası bir toplantı, bizim meslektaşlarımız buraya ziyaret etti. İmzaladı, çeşitli bu işbirliği sonuçları gerçekten görülüyor. Salgın sadece mücadele anlamı değil, fırsat anlamı olarak değerlendirmek istiyoruz. Turizm işbirliğinin gelişmesi için belki gerçekleşen tedbirleri indirebiliriz turistler daha akıcı bir şekilde gelebilecekler. Gerçekten burada sertifikalı otelleri de gördük. Çok memnun oldum. Sadece Antalya'da ve özellikle Antalya'da turistlerimizi etkileyebilecek birçok tarihi eserler var. Bu konuyla ilgili deneyim alışverişi yapabiliriz. Kendimizi daha iyi anlayabiliriz. Ukrayna dilinde rehberlerin olması yararlı, yeni Ukrayna Türkiye seferleri artırılacak. Bundan da memnunum. Ukrayna'ya ziyaret eden Türk ziyaretçi azaldı."

Toplantı sonrası iki ülke ortak niyet beyanı imzalanarak çeşitli hediyeler verildi.

Bakan Ersoy: Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak
Bakan Ersoy: Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak
Bakan Ersoy: Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak
Bakan Ersoy: Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak

Antalya, Türkiye, Turizm, Mayıs, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Bakan Ersoy: 'Mayıs sonuna kadar tüm turizm çalışanları aşılanacak' - Son Dakika


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