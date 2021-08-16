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Meram İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte beş kütüphane Konya'da! - Son Dakika

Meram İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte beş kütüphane Konya'da!

16.08.2021 12:10
Meram İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte beş kütüphane Konya'da!, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, aralarında Meram İlçe Halk Kütüphanesi'nin de bulunduğu Bozkır, Altınekin, Kulu, Yalıhüyük Kütüphanelerinin açılışı için Konya'ya geliyor.

Kitaba gönül veren kent Konya için en güzel yatırımlardan birinin kütüphaneler olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilecek toplu açılış törenine başta kitapseverler olmak üzere tüm Konyalıları davet etti.

Kütüphane olarak hizmet vermek üzere Konya İl Kültür Müdürlüğüne devredilen Havzan Sosyal Tesisi'nde yürütülen çalışmalar tamamlandı. Meram İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışı, yapımları tamamlanan Bozkır, Kulu, Altınekin, Yalıhüyük kütüphaneleri ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirilecek. Toplu açılış töreninde kurdela, Meram İlçe Halk Kütüphanesinde 17 Ağustos Salı günü saat 17.00'de kesilecek. Kitaba ve okumaya gönül veren bir kent olan Konya için en heyecan verici yatırımlardan birinin kütüphaneler olduğuna vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, başta kitapseverler olmak üzere tüm Konyalıları bu açılışta ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını ifade etti.

BAŞKAN KAVUŞ; "KÜTÜPHANELER, GÜÇLÜ, GELİŞMİŞ VE MODERN TÜRKİYE YOLUNUN EN GÜZEL TAKIDIR"

Bölgesinde önemli bir açığı kapatacak ve hemen yanıbaşındaki 'Çocuk Sokağı' ile eşine az rastlanır özel bir konsept oluşturacak Havzan Meram İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte açılışı yapılacak beş kütüphanenin çocuklara, gençlere ve tüm kitapseverlere hayırlı olmasını temenni eden Başkan Mustafa Kavuş, "Dijital bir çağ yaşıyoruz. Bilgiye ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu özellikleriyle bugün herşeyin yerini doldurabilirsiniz ama kitabın yerini asla. Bunu ancak okumanın değerini bilenler, kitabın kokusunu, kütüphanenin havasını teneffüs edenler anlar. Medeniyetimizi yeniden ihya etmenin ilk basamağıdır kütüphaneler. İşte tesislerimizin daha rantabl kullanılması için başlattığımız çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan Meram İlçe Kütüphanemizle birlikte dört ilçemizde daha bu mutluluğu ve gururu yaşıyoruz. Geleceğimizi ancak ve ancak kitaba aşık ve okumayı seven bir nesle gönül rahatlığıyla teslim edebiliriz. Kütüphaneler, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye yolunun en önemli en güzel takıdır. İşte bunun için böylesi bir çalışmayı ortaya koyarak şehrimize yeni kütüphaneler kazandırdık. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere her yaştan gelenimiz çok olsun inşallah. Şehrimize hayırlı olsun, tüm hemşehrilerimi bu güzel günde bizleri yalnız bırakmamaları için açılışa ve sonrasında da kütüphanelerimizden en güzel şekilde faydalanmaları için davet ediyorum" diye konuştu.

Meram İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte beş kütüphane Konya'da!

Mehmet Nuri Ersoy, Hisarcık, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram İlçe Halk Kütüphanesi ile birlikte beş kütüphane Konya'da! - Son Dakika


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