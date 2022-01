Bakan Ersoy: Milletin kimliği İstiklal Marşı'nda vücut bulmakta - Son Dakika

Bakan Ersoy: Milletin kimliği İstiklal Marşı'nda vücut bulmakta

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yankıları dışa vurup dile dökmenin kimi zaman mümkün olmadığını belirterek, "Bu milletin kimliği, kişiliği, tarihi mısra mısra İstiklal Marşı'nda vücut bulmakta. 'Nasıl yaşadık?', 'Niçin yaşıyoruz?' sorularına cevap ve bu minvalde yarınlara bir nasihat olmakta" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık katkılarıyla Ankara Bilim Üniversitesi tarafından yapılan İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabul gününü anlatan 'O Günün Hikayesi' filminin galasına katıldı. Galada, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy da yer aldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sanatın işlevlerinden en önemlisinin yarattığı estetik algı gücü sayesinde daha fazlasını isteme arzusu oluşturmak olduğunu belirtti. Sanatın insanı harekete geçirdiğini aktaran Ersoy, bir bilgi, duygu, an ya da asırları kitlelere anlatmak için sanatı kullanmanın istenen etkiyi sağlamada ya da arzulanan hedefe ulaşmada en etkili yöntem olduğunu söyledi.

'SORUMLULUĞUN GEREĞİNİ HAKKIYLA YERİNE GETİRMEKTE'Farklılığın zenginliğini ve kültürel özgürlüğü, öteki olma korkusuyla baskılamak ve ortadan kaldırma gayretinin bazı ülkelerin devlet politikası haline geldiğini aktaran Ersoy, "Ancak bizim milletimiz tarih hafızası ve manevi mirası ile dünyadaki bu akıma karşı muazzam bir direnç göstermektedir. Bu noktada gönülden inanıyorum ki sanatçılarımız, toplumumuzun bakanların arasından sıyrılıp görenlerin arasında yerini almasında çok büyük bir sorumluluk taşımakta ve ne mutlu ki bu sorumluluğun gereklerini de hakkıyla yerine getirmektedir. 'O Günün Hikayesi'ni de böyle değerlendirmek gerekiyor. Perdede yansımasına şahitlik edeceğimiz o gün, her türlü olumsuzluğa rağmen umutsuzluğa düşmeyenlerin, işgalin ve zulmün gölgesinin kapladığı vatan toprağını karanlığa teslim etmeyenlerin, yokluk, yoksunluk ve asırların yorgunluğu omuzlarına çöktüğü halde diz çökmeyenlerin hayatından bir kesit. O kesit ki 10 kıt'ada 41 mısra içinde Türk milletinin kimlik ve karakterini resmeden mahzun bir destanın, milli iradenin sesi ve sözü haline gelmiş süreci barındıran ve bütün bu duyguların en yoğun şekilde yaşandığı özel bir zaman dilimi" diye konuştu.'BU ŞİAR, MİLLETİN YOLUNU AYDINLATMAYI SÜRDÜRECEK'Her sözün sesi olmadığı, her sesi anlatacak sözün de olmadığı, o yankıları dışa vurmak ve dile dökmenin kimi zaman mümkün olmadığını aktaran Bakan Ersoy, şöyle konuştu: "Bu bağlamada düşünün ki Mehmet Akif'e bir kişinin değil, var olma mücadelesi veren bir milletin gönül ve fikir sesi olma görevi veriliyor. İşte bu ağır sorumluluğu omuzlayan bu büyük şairin maneviyatından İstiklal Marşı tevessül ediyor. İstiklal Marşı, milletimizin tarih sayfalarına bağımsızlık karakterini, cesaretini, sebat ve metanetini en net ve derin anlamlarıyla bir kez daha nakşettiği günlerde vatan toprağının üstünde olduğu kadar, kendi iç dünyasında verdiği mücadelenin 'Kendim olarak kalacağım', 'İnandığım gibi yaşayacağım' kararlılığının da en iyi ifadesi. O dizeler, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' duasının dile ve söze vuran şevkidir. Geçerliliğini kaybetmeyen zamansız bir öğüt değil hatırlatmadır. Bu milletin kimliği, kişiliği, tarihi mısra mısra İstiklal Marşı'nda vücut bulmakta. 'Nasıl yaşadık?', 'Niçin yaşıyoruz?' sorularına cevap ve bu minvalde yarınlara bir nasihat olmakta. O nasihat dün olduğu gibi bugün de bizim yaşayış şiarımızdır ve bu şiar gelecekte de çocuklarımızla birlikte milletimizin yolunu aydınlatmayı sürdürecektir."TORUN ERSOY: DEDEMİN RUHUNDAN BANA YANSIYOR Mehmet Akif Ersoy 'un torunu Selma Argon Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümünün büyük etkinliklerle kutlandığını belirtip, "Bu gece de o güzel etkinliklerden birindeyiz. Dedemle ilgili her gittiğim yerde büyük bir sevgi ve ilgi görmekteyim. Bu dedeme duyulan sevgidir, tabii ki bana yansıyor. Onun ruhundan bana yansıyor. Bunun için de hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Gecede ayrıca, filmin hikayesini kaleme alan Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir, İstiklal Marşı'nın ödülü olarak basılan 'İstiklal Marşı Parası'nı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a hediye etti. Katılımcılar, daha sonra filmi izledi.

