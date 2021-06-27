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Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu - Son Dakika

Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu

27.06.2021 22:12
Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi kapsamındaki "Mezopotamya" markasının tanıtımı için gittiği Şanlıurfa'da bir de müjdeli haber açıkladı. Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulunduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mezopotamya" markasının tanıtımı için gittikleri Şanlıurfa'da gün boyu temaslarda bulundu. Bakanlar, vatandaşlarla bir araya gelerek, belediyenin gastronomi etkinliğine de katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, Şanlıurfa'dan heyecanlandıran bir haberi, Türkiye ile paylaştı.

Kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Türkiye'nin turizm değerinin ve potansiyelinin daha iyi anlaşılabilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu

"TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINDA POTANSİYEL VAR"

Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansını 2019 yılında kurduklarını hatırlatan Ersoy, "Ajansın asıl işi, Türkiye'nin tüm turizm değerlerini dünyaya tanıtmaktır. Ajans ile ana hedefimiz 2023 yılına kadar Türkiye'de turizmi 81 vilayetimize yaymak istiyoruz. Türkiye'nin her noktasında turizm potansiyeli var. Doğru bir tanıtım ile bu potansiyeli ortaya çıkarıp farkındalığını da sağlayarak yaymamız gerekiyor. " diye konuştu.

Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu

"11 TANE DAHA NOKTA TEPE KEŞFETTİK"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin civarında birtakım önemli merkezleri daha keşfettiklerini aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Aslında artık Göbeklitepe, Göbeklitepe ile sınırlı değil. Göbeklitepe çevresindeki 100 kilometrelik bir hat üzerinde 11 tane daha nokta tepemiz var. Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız. Dünyanın bir çok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu'nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz. Mezopotamya diye baktığınız zaman bu bölgenin kendine has bir kültürü var. Kendine has tescilli gastronomisi var. Birçok ürünü var. Bunu da eşsiz olan arkeolojik değeriyle birleştirdiğiniz zaman ortaya harika bir şey çıkıyor."

Bakan Ersoy, Türkiye Turizmini Tanıtma ve Geliştirme Ajansının, bölgelerdeki kalkınma ajanslarıyla da koordineli çalıştığını vurgulayarak, tanıtım noktasında ülke genelindeki belediyelerle de iş birliği yaptıklarını anlattı.

Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu

Mehmet Nuri Ersoy, Mustafa Varank, Göbeklitepe, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, müjdeyi Şanlıurfa'dan verdi! Göbeklitepe'nin yakınında 11 yeni tepe daha bulundu - Son Dakika


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