Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Ersoy: 'Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı... - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı...

6 saat önce

Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor" -"Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde" -"Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız"...

Bakan Ersoy: "Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor"

-"Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde"

-"Bir hafta içinde sektörel desteklerle ilgili açıklama yapacağız"

-"rel etkinlikler ve organizasyonlarla ilgili, bakanlığımıza bağlı organizasyonları nisan sonuna ertelemek. Yarın netleştireceğiz"

-Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:

"Bizim amacımız ihracatı engellemek değil, geçen sene 4 milyon dolar 10 Mart'a kadar ihracat, bu sene 10 Mart'a kadar ihracatımız 40 milyon dolar sadece maskede"

-"Önceliğimiz halkın sağlığı"

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Bakan Ersoy: Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı...

Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 06:00 Kaynak: İHA
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