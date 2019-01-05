Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Münir Özkul'u Andı

Bakan Ersoy, Münir Özkul'u Andı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz oyuncusu Münir Özkul'u vefatının birinci yılında andı.

Bakan Ersoy, Münir Özkul'u Andı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz oyuncusu Münir Özkul'u vefatının birinci yılında andı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından paylaştığı anma mesajında, "Yeşilçam'ın şefkatli, özverili ve tatlı sert babası olarak tanımladığı" Münir Özkul'un, Türk tiyatro ve sinema tarihinde çok özel bir yeri bulunduğunu belirtti.

Özkul'un geleneksel Türk tiyatrosunun simgesel kavuğunu İsmail Dümbüllü'den sonraki sahibi olduğuna işaret eden Ersoy, "Bir oyuncudan öte halktan biri olarak kabul gören Münir Özkul'u vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:38 Kaynak: AA

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