Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Müzede Selfie dünya için yapılmış çok önemli bir çalışma, hem müzelerin farkındalığını hem de tanıtımını sağlamış oluyorsunuz" dedi.



Dünya genelinde müzelere olan ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan, "Müzede Selfie" etkinliği kapsamında Türkiye'deki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşların müze bilincini geliştirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl sosyal medya üzerinden bir yarışma düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yarışma kapsamında müzede selfie çekmek için Ankara'da bulunan Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Uluslararası selfie günü kapsamında bugün bu etkinliği düzenliyoruz. Bu sene biraz daha farklı olması için küçükte bir yarışma düzenledik. Hem yabancı hem de yerli misafirlerimiz için başarılı olan en iyi selfie'yi çeken bir misafirimize; yabancıysa bir opera bileti, yerliyse de bir 'Müze Kart' hediye edeceğiz. Biraz daha farkındalık katmak için yapıyoruz" dedi.



"30 milyondan fazla ziyaretçi ilk kez bu sene müzelerimizi ziyaret etti"



İletişim sistemleri ve yöntemlerinin gelişen teknolojiyle birlikte değiştiğini söyleyen Bakan Ersoy, "Bizde artık tanıtımlarda hem turizm açısından hem de kültürümüzün tanıtımında bunlara ağırlık veriyoruz. Bu anlamda da en önemli şey sosyal medyayı kullanmak. Sosyal medyanın da en etkin kullanıcıları; bireyler, onların kendi paylaşımları ve deneyimleri. Bu bağlamda da 'Müzede Selfie' dünya için yapılmış çok önemli bir çalışma, hem müzelerin farkındalığını hem de tanıtımını sağlamış oluyorsunuz. Türkiye'de de çok etkili ve popüler olmaya başladı" diye konuştu.



Müzelerin ve ziyaretçilerin arttığına değinen Bakan Ersoy, "Bizim müzelerimizde her geçen gün artıyor. Hem müze sayıları artıyor hem de ziyaretçi sayıları artıyor. Özellikle turist sayısının artmasıyla toplam müze ziyaretçi sayımızda bir artış oldu ve 2019'da bir rekor kırdık. 30 milyondan fazla ziyaretçi ilk kez bu sene müzelerimizi ziyaret etti. Çok ciddi bir ziyaretçi ve gelir artışı oldu. Hem Türk hem de yabancı ziyaretçi sayısında ciddi artışlar var" ifadelerini kullandı.



"Türk misafirlerin sabit bir ücretle yıl boyunca 'AVM' dışında olması gereken kültürlerinin, müze ziyaretlerinin olmasını istiyoruz"



Özellikle Türk misafirlerin daha çok müze ziyaret etmesi için "Müze Kart"ın olduğundan bahseden Bakan Ersoy, "Müze Kart'ın yaygınlaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada özel bir uygulama yapıyoruz; geçen yıldan itibaren fiyatını sabitledik. Bir kereliğine 70 lira gibi bir ücret ödeyerek bir yıl boyunca 300'den fazla müzeye sınırsız giriş hakkı elde ediyorsunuz. 2020 yılının başında ona bir yenilik kattık ve milli sarayları da 'müze kartlara' dahil ettik. Bunun da hem ziyaretçi sayısına hem de 'Müze Kart'a olan ilgiyi artırmasını bekliyoruz. Önemli olan Türk misafirlerin sabit bir ücretle yıl boyunca 'AVM' dışında olması gereken kültürlerinin, müze ziyaretlerinin olmasını istiyoruz. Sayıları hızla artıyor ve bu açıdan bizi sevindiriyor. Türkiye genelinde müze yatırımlarımız devam ediyor, burada da (Etnografya Müzesi) küçük bir restorasyon çalışmamız vardı, hizmete girdi. Şimdi de resim-heykel bölümünde yeni bir restorasyon çalışmasına başladık. Onu da inşallah bu yıl içinde hızlı bir şekilde tamamlayarak hizmete alacağız. Bu tarz büyük çalışmalarımız var müzelerle ilgili, yatırımlarımız var. Çünkü, hem müze ziyaretçi sayılarımız hem de müzelerden elde ettiğimiz gelirler arttıkça müzelere ayırdığımız yatırım bütçeleri de artıyor. Geçen senelerle kıyaslanmayacak oranda yatırım bütçeleri ayırmaya başladık" ifadelerini kaydetti.



"Şu anda yürütülen 122 tane kazı çalışması var"



Yapılan bir politika değişikliği ile kazı ve ören yerleri için 12 aylık kazı programı başlattıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Türk Kazı Başkanlıkları tarafından şu anda yürütülen 122 tane kazı çalışması var. Bu yıl itibarıyla bunların 60 tanesini 12 aylık kazı programına almış oluyoruz. Geçen yıl 20 tane ile bir deneme çalışması başlatmıştık, bu yıl buna 40 tane daha ilave edip 60'a tamamlıyoruz. İnşallah önümüzdeki senede 122'ye tamamlayıp 12 aylık kazı programına almış olacağız. (12 aylık kazı programı) Mevsim izin verdiği ölçüde yapılan kazılar var. Kazıların kimisi 6 ay, kimisi 8 ay sürüyor, kalan kısımda da elde edilen buluntuların çalışmaları şeklinde giden kazı başkanlıkları da var. En azından köklü bir sorunu çözmüş oluyoruz" dedi.



"Amaç burada Türk ziyaretçi sayısını artırmak"



Türk vatandaşlarına müzelerde sağlanan önceliklerden bahseden Bakan Ersoy, "0-18 yaş ücretsiz uygulamamız var, 65 yaş ve üzeri ücretsiz uygulamamız var. Öğretmenlerimiz ücretsiz girebiliyorlar, arkeoloji öğrencileri ücretsiz ziyaret edebiliyorlar, üniversite öğrencileri yüzde 50 indirimli ziyaret edebiliyorlar, Erbaşlar da yine ücretsiz olarak ziyaret edebiliyorlar. Amaç burada Türk ziyaretçi sayısını artırmak, Türklerin maksimum seviyede müzelerimizden faydalanmasını sağlamak. Tanıtım amaçlı olarak da çağımızın yeni teknolojisi olan sosyal medyaya ağırlık veriyoruz. Bundan dolayı 'Müzede Selfie' dünyada uygulanıyor, bizim içinde başarılı bir uygulama, inşallah bu sene çok daha fazla katılım olacak. Onu geliştirerek her yıl yeni projelerle destekleyeceğiz" diye konuştu.



'Müzede Selfie' yarışmasının doğal bir reklam olduğunu ve farkındalığın arttırılması için kullanıldığını söyleyen Bakan Ersoy, bu yılki yarışmanın ödüllerinin kapsamının az olduğunu gelecek sefere daha çok ödül koyacaklarını kaydetti. Konuşmasının ardından Etnografya Müzesini gezen Bakan Ersoy, müzede kendi fotoğraflarını çekerken basın mensuplarının talebi üzerine onlarla da selfie çekti. - ANKARA