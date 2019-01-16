Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne Katıldı

Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne Katıldı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı.

Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne Katıldı, System.String[]
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, müze ve ören yerlerine ilgiyi artırmak amacıyla başlatılan "Müzede Selfie Günü" gelenek haline geldi.

Bakanlığa bağlı 300'den fazla müze ve ören yerinde tüm dünyayla eş zamanlı etkinlikler düzenlenirken, Bakan Ersoy da eşi ile Cumhuriyet Müzesi'ni ziyaret etti.

Ersoy, eşiyle yaptığı öz çekimi sosyal medya hesaplarından, "Bu vesileyle müze gezmeyi seven herkesi, ülkemizin dört bir yanında kadim tarihimizin anlatıcıları olan müzelerimize davet etmek istiyoruz" notuyla paylaştı.

Bakan Ersoy, bu yıl açılışı yapılacak 13 müze ve 22 ören yeriyle 30 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Bloggerlar Topkapı, Ayasofya ve Arkeoloji müzelerinden paylaşımda bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında sosyal medya fenomeni blogger, Instagrammer ve YouTuberlar da takipçileriyle Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Arkeoloji Müzesi'ni gezerek öz çekim yaptı.

#MüzedeSelfieGünü ve #MuseumSelfieDay etiketleriyle paylaşılan fotoğrafların sayısı günün ilk yarısında 15 bini aştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görenler Hayrete Düşüyor! 5 Gramlık Mini Karpuzlar Satışa Çıktı 31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı

Erdoğan, ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırıyla İlgili Konuştu: Trump'ın Kararını Etkilemek İçin Yapılmış Olabilir Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 22:08:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy, Müzede Selfie Günü'ne Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]