Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Nemrut'ta uzun zamandır gündemde olan ve çok sorulan raylı sistem projesi var. Projeyi bu yıl hızlandıracağız. UNESCO da projeyi onaylarsa hızlı bir şekilde yatırıma başlayacağız, hayata geçireceğiz." dedi.

Ersoy, Adıyaman'daki ziyaretleri kapsamında Türkiye Petrolleri Konferans Salonu'nda düzenlenen "Turizm Çalıştayı"nda turizm yetkilileri ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, turizm paydaşlarıyla çalıştay gerçekleştirdiklerini, Adıyaman'daki sorunları dinlediklerini ve çözüm projesi hazırladıklarını söyledi.

3 yıllık bir projelendirme yaptıklarını ifade eden Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu:

"Özellikle valilik ve İl Özel İdaresi ile birlikte projelendirme yapılacak. 2020 ile 2022 yılları arasını kapsayan projelendirme dahilinde Nemrut, Cendere Köprüsü ve eski Kahta Kalesi'nin onarımı gibi noktalara ağırlık verilecek. Nemrut'ta uzun zamandır gündemde olan ve çok sorulan raylı sistem projesi var. Projeyi bu yıl hızlandıracağız. UNESCO da projeyi onaylarsa hızlı bir şekilde yatırıma başlayacağız, hayata geçireceğiz. Nemrut öncelikli ilgi alanımıza giriyor. Proje, valilik koordinesinde hazırlanacak ve Bakanlığımıza sunulacak. Ne kadar kaynak gerekiyorsa proje dahilinde biz aktarmaya başlayacağız."

Ersoy, 2022'ye kadar Adıyaman'ı her yıl turist sayısını artırarak hak ettiği turizm gelirlerini sahip olabileceği bir şehir haline getirmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Bakan Ersoy'a ziyaretinde, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci ile kurum müdürleri eşlik etti.