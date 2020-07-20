Bakan Ersoy Nevşehir'de - Son Dakika

Bakan Ersoy Nevşehir'de

Bakan Ersoy Nevşehir'deKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve açılış için Nevşehir'e geldi.

Bakan Ersoy Nevşehir'de

Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve açılış için Nevşehir'e geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de ilk olarak Alan Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Vali İnci Sezer Bezel, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz ile Belediye Başkanı Rasim Arı eşlik etti. Bakan Ersoy Alan Başkanlığı'nda yetkililerden bilgi aldı. Ardından Kayaşehir'e gelen Bakan Ersoy, burada Meryemana Kilisesi ve Çanlı Kilise'yi gezdi. Bakan Ersoy, kiliselerde yapılan çalışmaları inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 20:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy Nevşehir'de - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:37 Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 22:53 Seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, küle döndü 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 19:46 Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı 18:35 Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı 17:43 MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:37 Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 14:31 Bazı ülkelere uçuşların yeniden başlamasıyla Antalya'ya 1 günde 10 binin üzerinde yabancı turist geldi 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı 12:42 Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
23:37
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
Seyir halindeyken yanmaya başlayan minibüs, küle döndü
22:53
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bağcılar'da polis memuru Erkan Gökteke'yi şehit eden 4 zanlı tutuklandı
19:46
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
18:35
MHP'den ihraç edilmek için disipline sevk edilen Cemal Enginyurt: Cumhurbaşkanımız ve liderimizin yanındayım
17:43
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
15:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 03:29:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Ersoy Nevşehir'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]