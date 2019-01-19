Bakan Ersoy: "Nicelikli Turistten Nitelikli Turiste Geçişe Başlamamız Gerekiyor" - Antalya
1 saat önce
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve toplantıya katılanlardan detaylar Bakan Ersoy'un kürsüye davet edilmesi Bakan Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKTOB Sektör Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:04 Kaynak: AA
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