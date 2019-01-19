Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Nicelikli Turistten Nitelikli Turiste Geçişe Başlamamız Gerekiyor" - Antalya

Bakan Ersoy: "Nicelikli Turistten Nitelikli Turiste Geçişe Başlamamız Gerekiyor" - Antalya

1 saat önce

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve toplantıya katılanlardan detaylar Bakan Ersoy'un kürsüye davet edilmesi Bakan Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKTOB Sektör Toplantısı'na katıldı.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve toplantıya katılanlardan detaylar
Bakan Ersoy'un kürsüye davet edilmesi
Bakan Ersoy'un konuşması ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKTOB Sektör Toplantısı'na katıldı. (1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:04 Kaynak: AA

Mehmet Nuri, Kültür ve Turizm Bakanı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Tacirlerinin Akılalmaz Oyunları Denis Shapovalov'u 3-1 Yenen Novak Djokovic, Adını 4. Tura Yazdırdı

Eren Derdiyok, Çin Ekibi Guangzhou Evergrande ile El Sıkıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:34:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Ersoy: "Nicelikli Turistten Nitelikli Turiste Geçişe Başlamamız Gerekiyor" - Antalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]