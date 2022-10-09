BAKAN ERSOY ÖNÜMÜZDEKİ SENE İL SAYISINI 10'A ÇIKARIYORUZ

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında bu yıl ilki gerçekleştirilen 'Sur Kültür Yolu Festivali'nin açılışının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sur ilçesindeki İçkale Müze Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, komplekste açılan Amida Höyük ve Artuklu Sarayı Kazıları Sergisi, Siyah Beyaz Diyarbakır Fotoğraf Sergisi, Diyarbakır Kazı İzleri Sergisi, Türkiye Jokey Kulübü tarafından açılan 11'inci Resim Yarışması Sergisi ve Diyarbakır Arkeolojik ve İslami Eserler Sergisi'ni gezdi. Burada yetkililerden bilgi alan Ersoy, daha sonra Fotomaraton Diyarbakır Etkinliği'nin startını verdi. Ersoy, buradaki konuşmasında

Bu festivalleri bakanlık olarak Anadolu'ya yayma kararı aldık. Bu yıl 5 ilimize çıkardık sayıyı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Başkent Kültür Yolu Festivali ile devam etmişti. Bu yıl Çanakkale ile başladık. Çanakkale'yi Konya Mistik Müzik Festivali izledi. Şimdi 'Doğu'nun göz bebeği' Diyarbakır'dayız. Bu sene 5 ama önümüzdeki sene il sayısını 10'a çıkarıyoruz. 5 tane daha ilave şehrimiz geliyor. Şu ana kadar 3 tanesi kesinleşti. Önümüzdeki nisan ayında Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı festivalimize alıyoruz. İzmir'de Efes Kültür Yolu Festivali'ni yine nisan ayında yapıyoruz. Orada Alsancak Tekel Fabrikası var. O fabrikanın restorasyon ve renovasyon çalışmalarını mart sonuna kadar tamamlıyoruz. Etkinlik alanımızı oluşturmuş oluyoruz. Nisan ayında İzmir'e gidiyoruz. Yine eylül ayında Gaziantep Gastro Festivali vardı, onu Kültür Yolu Festivali kapsamında himayemize alıyoruz. 2 tane daha şehrimizi katacağız. Bir tanesi muhtemelen Akdeniz Bölgesi, bir tanesi de Trabzon olacak çünkü önceliğimiz 7 bölgeye festivalleri yaymak. Sonrasında büyük şerhlerimize ve öyle yavaş yavaş Anadolu'ya yaymak. Her sene bu sayıyı artıracağız. Bu festivallerin en heyecanlı kısmı Fotomaraton çünkü Fotomaraton hem kendisi çok güzel fotoğraflar üretip sosyal medya üzerinden yayılmasını sağlıyor hem de kendileri çok güzel fotoğraflar veriyorlar. Dışarıdan da yöre halkı sizi çok güzel fotoğraflıyor dedi. Bakan Ersoy, daha sonra Keçi Burcu'ndaki ' Devrim Erbil; Renkler ve Teknikler Sergisi'ni gezdi. Burcun terasında düzenlenen Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi etkinliklerine katılan çocuklarla sohbet eden Ersoy, 'Gökyüzü Gündüz Gözlemleri Etkinliği' kapsamında Zerzevan Kalesi ile ilgili çekilen fotoğrafların sergisini gezdi. Ersoy, Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'dan bilgi aldı. Eşi Pervin Ersoy ile festivale gelen Bakan Ersoy'a; Vali Ali İhsan Su, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çifti, Sur Kaymakamı Asım Solak ve AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak da eşlik etti.