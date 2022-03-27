Bakan Ersoy: "Önümüzdeki yıllarda Tiyatrolar Günü'nü daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz" - Son Dakika
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Bakan Ersoy: "Önümüzdeki yıllarda Tiyatrolar Günü'nü daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz"

27.03.2022 22:00
Bakan Ersoy: "Önümüzdeki yıllarda Tiyatrolar Günü'nü daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya Tiyatrolar Günü'nü sadece 27 Mart'ta değil, önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı 81 vilayete yayılmış bir şekilde kutlamak istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Dünya Tiyatrolar Günü'nü sadece 27 Mart'ta değil, önümüzdeki yıllarda daha geniş kapsamlı 81 vilayete yayılmış bir şekilde kutlamak istiyoruz" dedi.

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) organize edilen gecede, 'Müzikhaller' isimli özel bir müzikal sahnelendi. Geceye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Renkli görüntülere sahne olan müzikali, Bakan Ersoy ve davetliler beğeniyle izledi.

"Bundan sonraki yıllarda sadece 27 Mart'ta değil, daha geniş kapsamlı 81 vilayete yayılmış bir şekilde kutlamak istiyoruz"

Müzikal öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "27 Mart Tiyatrolar Günü'nü bu yıl çok daha geniş ve kapsamlı kutlamak istedik. Bu bağlamda 26'sı itibariyle gösterileri başlattık. Özel tiyatrolarla devlet tiyatroları ortak bir çalışma yaptı. 26-27 Mart tarihleri arasında 199 temsille, 27 Mart Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz. 86 oyun özel tiyatrolardan, 29 oyun devlet tiyatrolarından, 20 oyunda minikler için olmak üzere toplam 135 oyunla bu sene katılım gösteriyoruz. Özellikle de bundan sonraki yıllarda sadece 27 Mart'ta değil, daha geniş kapsamlı 81 vilayete yayılmış bir şekilde kutlamak istiyoruz. Bizim katıldığımız 'Müzikhaller' oyunu da gayet güzel bir oyun. Türkiye'de daha önce sergilenmiş Ayşe Opereti, Fosforlu Cevriye gibi bir çok müzikalin seçkin müziklerinin ve danslarının sergileneceği bir akşam olacak bu akşam, keyifle izleyeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Bakan Ersoy: Önümüzdeki yıllarda Tiyatrolar Günü'nü daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz
Bakan Ersoy: Önümüzdeki yıllarda Tiyatrolar Günü'nü daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz
Bakan Ersoy: Önümüzdeki yıllarda Tiyatrolar Günü'nü daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz

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Dünya Tiyatrolar Günü, Mehmet Nuri Ersoy, Tiyatrolar Günü, 27 Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Ersoy: 'Önümüzdeki yıllarda Tiyatrolar Günü'nü daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Ersoy: "Önümüzdeki yıllarda Tiyatrolar Günü'nü daha geniş kapsamlı kutlamak istiyoruz" - Son Dakika
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