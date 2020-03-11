Bakan Ersoy: "Otellere sezon başlangıcını Nisan sonuna göre ayarlamalarını öneriyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: 'Otellere sezon başlangıcını Nisan sonuna göre ayarlamalarını öneriyoruz.' - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Otellere sezon başlangıcını Nisan sonuna göre ayarlamalarını öneriyoruz."

6 saat önce

Bakan Ersoy: "Otellere sezon başlangıcını Nisan sonuna göre ayarlamalarını öneriyoruz.

Bakan Ersoy:

Bakan Ersoy: "Otellere sezon başlangıcını Nisan sonuna göre ayarlamalarını öneriyoruz." - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:35 Kaynak: İHA
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