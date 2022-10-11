Bakan Ersoy: Özel müze açılışı onayında rekor kırdık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2020'de 26, 2021'de 29 adet özel müze açılışına onay vererek ulaştığımız rekoru; 2022 yılında henüz ekim ayında olmamıza rağmen 32 yeni özel müze onayıyla kırmış durumdayız. Bugün itibarıyla özel müze sayımız 351 olmuştur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' kapsamında Ankara'nın Altındağ ilçesinde müze ve sergi ziyaretlerinde bulundu. Bakan Ersoy, ilk olarak Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Ersoy, Hacı Bayram-ı Veli'yi anarak sözlerine başladı. 20 yılda müzecilik alanında büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Ersoy, "Kültürel mirasımızın korunması için ciddi adımlar attık. Gelişen ve değişen müzecilik anlayışının gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan yeni müzeler açarken, mevcut müzelerimizi de bu doğrultuda yeniledik. Neticede binasından teşhirine, sunduğu imkan ve hizmetlerden yürütülen eğitim çalışmalarına kadar müzelerimiz, ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen kurumlar haline geldi. Memnuniyetle ifade ediyorum ki Türkiye, müzecilikte hedef belirleyen öncü ülkeler arasında yerini almıştır" diye konuştu.

Müzeciliğin gelişmesi ve yaygınlaşması için özel müzelerin önemine dikkat çeken Ersoy, "Özel müzecilik faaliyetlerine de destek veriyoruz. Son yıllarda özel müze sayısında gerçekleşen artış, bunun bir sonucudur. Bakınız; 2020'de 26 adet, 2021'de 29 adet özel müze açılışına onay vererek ulaştığımız rekoru, 2022 yılında henüz ekim ayında olmamıza rağmen 32 yeni özel müze onayıyla kırmış durumdayız. Bugün itibarıyla özel müze sayımız, 351 olmuştur. Bugüne kadar farklı illerimizde birçok özel müzemiz bakanlığımızca taltif edilmelerinin yanı sıra ' Avrupa Konseyi Müze Ödülü', 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü', 'Kültür ve Sanat Özel Ödülü', 'Avrupa Müze Forumu Silletto Ödülü' ve ' Avrupa Birliği Kültürel Miras Büyük Ödülü' olmak üzere bu alanın en saygın uluslararası ödüllerine layık görülmüşlerdir. Bu gurur hepimizindir" dedi. ÇOCUKLARLA 'KARAGÖZ VE HACİVAT' OYUNUNU İZLEDİ

Bakan Ersoy, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde çocuklarla bir araya gelerek, 'Karagöz ve Hacivat' oyununu izledi. 'Meydan' etkinlikleri kapsamında Beypazarı Belediyesi'ne ait standı ziyaret eden Ersoy, yöresel ürünleri inceledi ve seğmen ekibinin gösterisini izledi. 'Sandık Sepet Ankara: Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği'ne de katılan Ersoy, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bakan Ersoy, Ankara Kalesi çevresindeki sergileri ziyaret ederek eserleri inceledi. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ni de ziyaret eden Ersoy, burada sergilenen Ara Güler'in fotoğraflarını inceledi, fotoğraflar ve hikayeleri hakkında bilgi aldı. Kelime Müzesi'ni de ziyaret eden Ersoy, son olarak Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi'nde kılıç, balta, ok ve yay gibi silahları inceledi.