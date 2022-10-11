Bakan Ersoy: Özel müze açılışı onayında rekor kırdık - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Ersoy: Özel müze açılışı onayında rekor kırdık

11.10.2022 16:03
Bakan Ersoy: Özel müze açılışı onayında rekor kırdık

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2020'de 26, 2021'de 29 adet özel müze açılışına onay vererek ulaştığımız rekoru; 2022 yılında henüz ekim ayında olmamıza rağmen 32 yeni özel müze onayıyla kırmış durumdayız. Bugün itibarıyla özel müze sayımız 351 olmuştur" dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2020'de 26, 2021'de 29 adet özel müze açılışına onay vererek ulaştığımız rekoru; 2022 yılında henüz ekim ayında olmamıza rağmen 32 yeni özel müze onayıyla kırmış durumdayız. Bugün itibarıyla özel müze sayımız 351 olmuştur" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' kapsamında Ankara'nın Altındağ ilçesinde müze ve sergi ziyaretlerinde bulundu. Bakan Ersoy, ilk olarak Hacı Bayram Veli Müzesi'nin açılışını yaptı. Açılışta konuşan Ersoy, Hacı Bayram-ı Veli'yi anarak sözlerine başladı. 20 yılda müzecilik alanında büyük başarılar elde edildiğini söyleyen Ersoy, "Kültürel mirasımızın korunması için ciddi adımlar attık. Gelişen ve değişen müzecilik anlayışının gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayan yeni müzeler açarken, mevcut müzelerimizi de bu doğrultuda yeniledik. Neticede binasından teşhirine, sunduğu imkan ve hizmetlerden yürütülen eğitim çalışmalarına kadar müzelerimiz, ödül üstüne ödül alan ve örnek gösterilen kurumlar haline geldi. Memnuniyetle ifade ediyorum ki Türkiye, müzecilikte hedef belirleyen öncü ülkeler arasında yerini almıştır" diye konuştu.

Müzeciliğin gelişmesi ve yaygınlaşması için özel müzelerin önemine dikkat çeken Ersoy, "Özel müzecilik faaliyetlerine de destek veriyoruz. Son yıllarda özel müze sayısında gerçekleşen artış, bunun bir sonucudur. Bakınız; 2020'de 26 adet, 2021'de 29 adet özel müze açılışına onay vererek ulaştığımız rekoru, 2022 yılında henüz ekim ayında olmamıza rağmen 32 yeni özel müze onayıyla kırmış durumdayız. Bugün itibarıyla özel müze sayımız, 351 olmuştur. Bugüne kadar farklı illerimizde birçok özel müzemiz bakanlığımızca taltif edilmelerinin yanı sıra 'Avrupa Konseyi Müze Ödülü', 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü', 'Kültür ve Sanat Özel Ödülü', 'Avrupa Müze Forumu Silletto Ödülü' ve 'Avrupa Birliği Kültürel Miras Büyük Ödülü' olmak üzere bu alanın en saygın uluslararası ödüllerine layık görülmüşlerdir. Bu gurur hepimizindir" dedi. ÇOCUKLARLA 'KARAGÖZ VE HACİVAT' OYUNUNU İZLEDİ

Bakan Ersoy, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi'nde çocuklarla bir araya gelerek, 'Karagöz ve Hacivat' oyununu izledi. 'Meydan' etkinlikleri kapsamında Beypazarı Belediyesi'ne ait standı ziyaret eden Ersoy, yöresel ürünleri inceledi ve seğmen ekibinin gösterisini izledi. 'Sandık Sepet Ankara: Edebiyat ve Kültürel Miras Etkinliği'ne de katılan Ersoy, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Bakan Ersoy, Ankara Kalesi çevresindeki sergileri ziyaret ederek eserleri inceledi. Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'ni de ziyaret eden Ersoy, burada sergilenen Ara Güler'in fotoğraflarını inceledi, fotoğraflar ve hikayeleri hakkında bilgi aldı. Kelime Müzesi'ni de ziyaret eden Ersoy, son olarak Türkpusat Geleneksel Savaş Pusatları Müzesi'nde kılıç, balta, ok ve yay gibi silahları inceledi.


YORUMLAR
500
Son dakika gündem: 'Gaybubet evleri' davasında sanıklara örgüt üyeliğinden ceza Son dakika gündem: 'Gaybubet evleri' davasında sanıklara örgüt üyeliğinden ceza Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in yargılanmasına devam edildi Ankara gündem haberleri | Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak Ankara gündem haberleri | Mamak, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde su kesintisi uygulanacak
Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy: Özel müze açılışı onayında rekor kırdık - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:02 Osmaniye'de deprem! 5,1 şiddetinde sarsıntı meydana geldi
17:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnaf kredisinin ayrıntıları ortaya çıktı! İşte aylık taksit ve toplam ödeme tutarı
17:22 Polonya, Bayraktar TB2 için tarih verdi: Ekimde ordu insansız hava araçları ile donatılacak
17:07 Ankara'da meydana gelen kardeş cinayetinin nedeni belirlendi: Babalarının emekli maaşı için birbirlerine girmişler
16:41 Arka Sokaklar hayranlarını heyecanlandıran video! Efsane dizi geri dönüyor
16:27 Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti
16:17 "Yaşayan Nostradamus" olarak ünlenen Brezilyalı Salome'dan bomba iddia: ABD, 2024 veya 2026 yıllarında yaşayacağı saldırılarla sarsılacak
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:09 Müzisyen Şener Esen cinayetinin tutuklu sanığı için akıl sağlığı raporu talep edildi
16:09 CHP'li Özel'den, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına geçmesine sert tepki: Kendisini haksız yere dama sokan partinin siyasetçileriyle başarılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 19:21:38. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy: Özel müze açılışı onayında rekor kırdık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement