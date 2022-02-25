Bakan Ersoy: Özel salonlarımıza enerji desteği vermek istiyoruz - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Özel salonlarımıza enerji desteği vermek istiyoruz

25.02.2022 13:50
Bakan Ersoy: Özel salonlarımıza enerji desteği vermek istiyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatrocularla bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızdan gelen bir talep vardı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatrocularla bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızdan gelen bir talep vardı. Biz de bakanlık olarak uygun görüyoruz. Özellikle bu yıl özel salonlarımıza enerji desteği vermek istiyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ünlü tiyatrocularla bir araya geldi. Süha Uygur, Mert Fırat, Ragıp Ertuğrul, Volkan Severcen, Ahmet Yenilmez gibi tiyatrocuların da katıldığı toplantıda 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü değerlendirmesi yapıldı. Bakan Ersoy, toplantının ardından tiyatrocularla birlikte basının karşısına geçti.

"2 GÜN İÇERİSİNDE 198 PERFORMANS GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Ersoy yaptığı açıklamada, Dünya Tiyatrolar Günü'nü Türkiye'nin 81 ilinde sergilenecek performanslarla kutlayacaklarını ifade ederek, "27 Mart hepinizin bildiği gibi Dünya Tiyatro Günü, bununla ilgili özel bir çalışma yaptık. Türkiye'nin 81 vilayetinde hem devlet hem de özel tiyatrolarla dolu dolu 2 gün geçirmeye karar verdik. Sadece 27 Mart'ta değil 26 Mart da dolu dolu geçsin istiyoruz. Bu bağlamda özel tiyatrolara da bir talepte bulunduk. Dedik ki oynamak isteyenler, kendi oyunlarını sergilemek isteyen tiyatrolar bize başvursunlar biz de destek vereceğiz dedik. 385 başvuru oldu bunların içinden 17'si çocuk tiyatrosu toplam 86 tanesini seçtik. 26 ve 27 Mart'ta 81 ilde devlet tiyatrolarıyla birlikte performans gerçekleştirecekler. 2 gün içerisinde devlet tiyatrolarıyla birlikte toplam 198 performans gerçekleştirilecek. Bundan sonra 27 Mart'ı 81 vilayetimizde her sene performansları arttırarak kutlamaya devam edeceğiz. Aynı şekilde biliyorsunuz Beyoğlu'nun Kültür Yolu Festivali var. 28 Mayıs'ta başlıyor ve bundan sonra başkent kültür yoluyla beraber iki festival aynı anda yapılmaya başlanacak. Bu festivalde tiyatroların da geniş şekilde yer almasını istiyoruz. Orada da oynamak isteyen tiyatroların bize başvurmasını isteyeceğiz" dedi.

"ÖZEL SALON İŞLETEN TİYATROLARIMIZA DESTEK VERECEĞİZ" Bakan Ersoy, artan fatura maliyetlerinin ardından tiyatroculardan gelen talep doğrultusunda özel salonlar işleten tiyatrolara enerji desteği de vereceklerini kaydetti. Ersoy,  "Arkadaşlarımızdan gelen bir talep vardı. Biz de bakanlık olarak uygun görüyoruz. Özellikle bu yıl özel salonlarımıza enerji desteği vermek istiyoruz. Özel salon işleten tiyatrolarımıza destek vereceğiz. Nasıl bir çalışma yapacağımızı onlarla paylaştık. Onlardan da gelen fikirleri alarak özel tiyatrolarımızın salonlarına enerji desteği vereceğiz" diye konuştu.Bakan Ersoy, tiyatrolara getirilen 65 yaş sınırlamasıyla ilgili de "Sosyal medyada çok konuşuluyor 65 yaş üzeri ile ilgili tiyatrolara kısıtlama getirildi mi diye? Tamamıyla kovidle ilgili bir çalışmadır bu. Vaka sayılarının çok artması sebebiyle devlet tiyatrolarımızda böyle bir karar aldık. Bu geçici bir uygulama. Şu anda zaten vaka sayıları düştü. 1 Mayıs'a kadar herhalde bu uygulamaya son verilecektir" ifadelerini kullandı.


Bakan Ersoy: Özel salonlarımıza enerji desteği vermek istiyoruz
Bakan Ersoy: Özel salonlarımıza enerji desteği vermek istiyoruz
Bakan Ersoy: Özel salonlarımıza enerji desteği vermek istiyoruz
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Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye, 27 Mart, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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