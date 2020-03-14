Bakan Ersoy: Özel tiyatrolara destek olacağız - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Özel tiyatrolara destek olacağız

6 saat önce

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar.

Bakan Ersoy: Özel tiyatrolara destek olacağız, System.String[]
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketiyle yardımcı olacağız" dedi.

Özel tiyatroların temsilcileriyle İstanbul'daki bakanlık ofisinde bir araya gelen Ersoy, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Turizm sektörüyle ilgili bir destek paketi üzerine çalıştıklarını belirten Ersoy, "Perşembe günü sektör temsilcileri ve STK temsilcileri başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Onlardan gelen istekler ve talepler doğrultusunda hemen akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bir toplantı yaparak bu istekleri ve konuları tartıştık" diye konuştu.

Bakan Ersoy, bu destek paketini bir hafta içinde açıklanacağını ifade ederek, "Herhangi bir gecikme söz konusu değil. Önümüzdeki hafta içinde turizm sektörü destek paketini açıklayacağız" dedi.

Turizm sektörünün koronavirüsten birinci derecede etkilendiğini belirten Ersoy, "Yine bizim bakanlığımız uhdesinde olan kültür ve sanat faaliyetleri ve etkinlikleri de belli bir süre, Nisan sonuna kadar ertelendi. Özellikle özel tiyatrolar da bu süreçte en olumsuz etkilenenler arasında. Bugün özel tiyatroların temsilcileriyle, Tiyatro Kooperatifi ve Oyuncular Sendikası temsilcilerini davet ederek bir toplantı gerçekleştirdik. Detaylı olarak acil ihtiyaç duydukları konuların üzerinden geçtik" ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy,  Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün sitesinden özel tiyatroların hangi kriterlerde başvuracaklarıyla ilgili bir açıklama yayınlanacağını dile getirdi. Ersoy, "Özel tiyatroların başvurularını aldıktan sonra haftaya Cuma günü bir toplantı daha yapıp bir sonraki hafta içinde özel tiyatrolara nasıl bir destek paketi sunacağımızı da açıklayacağız. Şu anda en büyük mağdur turizm sektöründen sonra aslında kültür ve sanatla ilgilenen başta özel tiyatrolar. Onlara da bu süreçte bir destek paketiyle yardımcı olacağız" ifadesini kullandı.


- İstanbul
Mehmet Nuri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:26 Kaynak: DHA
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